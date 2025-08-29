Marinović pred Široki: Da sa dobrim rezultatom odemo na pauzu!

Trener Borca Vinko Marinović pohvalno govorio o ekipi Širokog Brijega pred subotnji duel u Banjaluci i istakao njihovu disciplinu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Banjalučki Borac poslije velike pobjede nad Sarajevo u nedjelju će ponovo igrati na svom Gradskom stadionu gdje će dočekati ekipu Širokog Brijega.

Trener crveno-plavih pred ovaj meč pohvalno je govorio o protivniku.

"Dosadašnji tok prvenstva je pokazao da su sve utakmice zahtjevne i teške i da nas čeka interesantno prvenstvo. Naravno, to su svi predviđali, a onda se i obistinilo. Poslije ove utakmice protiv Sarajeva igramo protiv ekipe Širokog i čeka nas još jedna teška i zahtjevna utakmica protiv ekipe koja ima kvalitet. Široki je to pokazao u dosadašnjem toku prvenstva“, rekao je Marinović i nastavio:

"To je ekipa koja ima svoj sistem igre i jako su disciplinovani i u fazi odbrane i napada. Ekipa koja je dosta kompaktna, ne ostavljaju puno prostora. I mi moramo biti dicsiplinovani, pogotovo u izgradnji napada gdje moramo biti organiuzovani i strpljivi, moramo imati određenu brzinu protoka lopte, ali isto tako ne smijemo žuriti sa tim završnim pasom. Ne smijemo biti ni spori jer nećemo imati puno prilika. Nadam se da ćemo u toj završnici biti efikasni kao u prošloj utakmici. Spremni smo, pokušaćemo da odigramo najbolje, damo maksimum i da odemo na odmor sa još jednim dobrim rezultatom koji će obradovati naše navijače", poručio je Marinović.

On neće moći da računa na povrijeđenog Stojana Vranješa i Nikole Terzića.

"Ne možemo računati na Vranješa i Terzića, Jojić je u trenažnom procesu, radi, trenira i vidjećemo da li će startovati, a sigurno će biti u zapisniku".

Ekipa Borca je značajno promijenjena u odnosu na prošlu sezonu, stiglo je mnogo novih igrača. Štoper Šerif Dijuf nakon loših partija na startu sezone je u drugom planu, pa trenutno igra za BSK na dvojnu registraciju, dok neke igrače nismo još vidjeli na zvaničnim utakmicama. Jedan od njih je Holanđanin Gilermo Sireveld, koji zbog bolesti nije sa ekipom.

"Oni svi rade i treniraju sa nama, a odigraju utakmice za BSK da bi imali takmičarski ritam. Računamo na sve igrače, svi oni rade sa nama. Sireveld je još na terapiji, očekujemo rezultate. Bio je prije par dana ovdje i donio je određene rezultate, ima još određene konsultacije sa doktorima i kada oni daju doznaku on će se priključiti ekipi", objasnio je trener Borca.