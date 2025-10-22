logo
Napadač Borca Luka Juričić pred derbi sa Zrinjskim: Iz Mostara se vraćamo s bodom ili tri!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Glas Srpske
0

Najbolji strijelac Premijer lige Bosne i Hercegovine Luka Juričić prokomentarisao je predstojeći derbi 12. kola u Mostaru između njegovog banjalučkog Borca i Zrinjskog.

Luka Juričić pred derbi HŠK Zrinjski FK Borac Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Luka Juričić postigao je devet golova ove sezone i ubjedljivi je lider liste strijelaca u šampionatu BiH.

Napadač Borca je u izjavi za "Glas Srpske" prokomentarisao predstojeći derbi protiv mostarskog Zrinjskog (nedjelja, 17.30 h) u kojem je proveo ukupno tri godine kao kadet i junior.

"O Zrinjskom ne treba trošiti puno riječi, jedan je od najorganizovanijih klubova i sve te napore koje ulaže uprava prate i dobri rezultati. Ove godine su ponovo u grupnoj fazi Konferencijske lige, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu i snazi", pohvalio je Juričić "plemiće".

Ipak, šanse Borca na stadionu "Pod Bijelim brijegom" vidi u umoru izabranika Igora Štimca.

"Međutim, nama na ruku ide što će oni biti umorni od evropskog nastupa, koji imaju u četvrtak u Njemačkoj protiv Majnca. Uz sve to biće pod pritiskom, jer smo im već odmakli četiri boda, tako da bi ih loš rezultat protiv nas još više odaljio od odbrane titule. Jedno je sigurno, neće nam biti lako, ali vjerujem da možemo nastaviti seriju dobrih rezultata i iz Mostara se vratiti sa bodom ili tri", podvukao je centarfor crveno-plavih.

(MONDO)

