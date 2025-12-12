Saša Obradović zastao kraj klupe Partizana: Zvezdin trener se zagrlio sa dvije legende Partizan

Trener Crvene zvezde Saša Obradović srdačno se pozdravio sa domaćinima iz Partizana pred "večiti derbi" u Beogradskoj areni.

Izvor: MONDO

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izašao je na "vječiti" derbi u Partizanovoj areni uz zvižduke navijača crno-bijelih i skandiranje Delija "Obradović Saša".

Na putu ka svojoj klupi, zastao je kod Partizanove i srdačno se pozdravio sa Žarkom Paspaljem, sportskim direktorom Partizana i svojim kapitenom iz reprezentacije SR Jugoslavije, kao i sa doktorom crno-bijelih Momom Jakovljevićem, sa kojim je takođe radio u nacionalnom timu.

Pogledajte 00:40 Ulazak Saše Obradovića Izvor: MONDO

Obradović se veoma dobro poznaje i sa trenutnim trenerom Partizana, Mirkom Ocokoljićem, koji je bio njegov najbliži saradnik u stručnom štabu Monaka.

"Sarađivali smo i to je najveći problem", kazao je Ocokoljić na treningu pred derbi: "Znam kako se Saša priprema, imam ogromno poštovanje za njega, znam koliko se priprema i detaljan je, znam da gleda sedam-osam utakmica unazad da se pripremi za jedan detalj".