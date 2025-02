"Živim dva sprata iznad muža, svi bi trebalo tako": Bogata gazdarica ukrala Dončića, za njene veze zna cijela liga

Dženi Bas, nasljednica imperije svog oca i vlasnica Los Anđeles Lejkersa, govorila je o svom privatnom životu.

Vlasnica Lejkersa Dženi Bas (63), koja je nedavno sa velikim zadovoljstvom dočekala Luku Dončića u El-Eju, otkrila je u jednom intervjuu detalje svog privatnog života i braka sa Džejom Morom (54), američkim glumcem i i radio-voditeljem. "Svi će želeti da žive ovako kada čuju", otkrila je ona.

Bogata gazdarica kluba i nasljednica Džerija Basa (1933-2013), gazde Lejkersa pod čijim je vođstvom osvojeno čak 10 titula, priznala je da ona ne živi ni na istom spratu sa suprugom.

"U ovom trenutku živimo u zgradi koja ima tri sprata. Ja živim na trećem, Džej živi na prvom spratu, postoji par koji živi među nama. Živimo na istoj adresi, s tim da sam ja na trećem spratu, a on na prvom i nećemo ništa da mijenjamo. Imam svoj prostor i svoj raspored, kao i on što ima svoj prostor i svoj raspored. Mogu da uđem u lift u papučama, da provedem vrijeme sa njim i vratim se. Preporučila bih to svakom paru koji se osjeća isto", rekla je ona.

Njih dvoje su u braku od 2023. godine kada su se venčali u Malibuu, kada je on ušao treći put u brak, a ona drugi put. S tim da je između dva braka imala 17 godina dugu emotivnu vezu sa jednim od najvećih trenera u istoriji, Filom Džeksonom (79).

Njen suprug sada tvrdi da uživa u načinu na koji on i Dženi Bas žive.

"Vidimo se svakog jutra, popodneva i uveče. Sam si kod kuće u svom krevetu, proizvodimo zvuke, znojimo se, gužvamo posteljinu. Puštam je da spava kao princesa, barbika u kutiji, ne mora da bude prinuđena da se rve sa mnom u boksericama", rekao je on u istom podkastu.

Bila u vezi sa Filom Džeksonom i Denisom Rodmanom

Dženi Bas bila je prethodno u braku sa Stivom Timonsom od 1990. do 1993. godine, a poslije toga je bila četiri godine vjerenica Fila Džeksona. I često ističe šta je sve naučila od njega u vezi sa poslom. "Naučila sam od njega da uvijek postoji put ka uspjehu. Nekad može da bude malo teži, ali uvek morate da vidite mogućnost", kazala je ona.

Zanimljivo je to da je između prvog braka i veze sa Filom Džeksonom bogata nasljednica bila u vezi i sa Denisom Rodmanom, ćudljivom NBA zvijezdom i asom Detroit Pistonsa, San Antonio Sparsa i prije svega Čikago Bulsa iz devedesetih, u eri Majkla Džordana. U to vrijeme ona je i pozirala za Plejboj 1995.

Rodman je u intervjuima govorio o toj vezi.

Dženi Bas je 2020. godine postala prva gazdarica NBA kluba u čijem je mandatu osvojena NBA titula. Njeno bogatstvo procijenjeno je na 700 miliona dolara.

"Dženi Bas me je pozvala i pitala - Denise, hoćeš da izađemo na večeru? Odgovorio sam joj: 'Da, zašto da ne?'. Poznavao sam je kada je bila u Plejboju. Doveli su me u Ric Karlton, u penthaus i pitala me je da li želim neko piće. Popili smo naravno malo i od tada smo bili u vezi. Ovo je istinita priča. Bili smo u vezi šest mjeseci", rekao je Rodman.

Njih dvoje ostali su dobrim odnosima i to su pokazali i zajedničkom fotografijom.