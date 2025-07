Defanzivac Santa Kolome: Na poluvremenu smo rekli "sada je 0:0", tako idemo i u revanš!

"Ako ideš samo da se braniš, izgubićeš. Zato moramo i u drugi meč da uđemo isto", kaže za MONDO defanzivac Santa Kolome Serhio "Vili" Rodrigez pred revanš sa Borcem.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri banjalučkog Borca spremaju se za revanš prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu u kojem će imati jako težak posao protiv Santa Kolome koja je u prvom meču u Banjaluci slavila 4:1.

Trećeplasirana ekipa prvenstva Andore potpuno je iznenadila crveno-plave i nanijela Borcu najteži poraz kod kuće u evropskim takmičenjima, a on je mogao biti i ubjedljiviji da je Santa Koloma kaznila sve greške Banjalučana.

Defanzivac Santa Kolome Serhio Rodrigez u razgovoru za MONDO kaže da je njegova ekipa zasluženo stigla do pobjede.

"Bila je to odlična utakmica, jako dobar rezultat pred revanš, a imali smo još nekoliko dobrih šansi. Bilo je to iznenađenje za sve, igrali smo protiv jako dobre ekipe koja je prošle sezone stigla do osmine finala Konferencijske lige. Ali danas ništa nije lako u fudbalu. Vjerovali smo u naš tim, našu igru i odigrali jako dobro. Kada izađemo na teren uvijek idemo na pobjedu, bez obzira gdje igramo. Znali smo da će to biti teška utakmica, pred punim stadionom, ali nismo željeli mnogo da razmišljamo o tome. Jednostavno izašli smo da odigramo meč sa mnogo samopouzdanja i to nam se isplatilo", rekao je Rodrigez.

Odličan posao napravili su njegovi saigrači koji su zabili četiri gola u Banjaluci, ali je svoj posao odradila i odbrana Santa Kolome zaustavivši Davida Vukovića, Envera Kulašina i ostale fudbalere u crveno-plavom.

"Oni su sjajni igrači, mladi, jako dobri, brzi i tehnički dobri i morate da im budete jako blizu, u suprotnom će biti vrlo opasno po vaš gol. Zabili smo golove i stvarali šanse, ali i cijeli tim je odradio dobar posao defanzivno, tako da Borcu nije bilo prijatno na terenu. Kada su zabili gol, to ih je diglo, ali mi smo znali kako da se odbranimo“, kaže štoper Santa Kolome.

Jedan od ključnih faktora, smatra, bila je i priprema utakmice, ali i želja svih igrača Santa Kolome da se pokažu na evropskim utakmicama.

"Trener i stručni štab su sve odlično pripremili, imali smo sve pod kontrolom i nama na terenu bilo je jasno šta treba da radimo i kako treba da dođemo do rezultata. Dugo smo čekali taj meč, to su utakmice u kojima uvijek uživamo i trudimo se da prođemo u naredni krug".

Jedan je Ćaćo, ovo je VIli! Defanzivac Santa Kolome Serhio Rodrigez "dijeli" ime i prezime sa legendarnim košarkašem Real Madrida i španske reprezentacije. Dok daleko poznatiji košarkaš nosi nadimak "Ćaćo", fudbaler iz Andore dobio je nadimak "Vili". "Ne znam tačno ni zašto baš taj nadimak. Mislim da sam iz nekog razloga često govorio 'Vili', pa su me zbog toga počeli tako da zovu i ostao je nadimak", otkrio je on.

Utisak je i da su Banjalučani donekle i potcijenili protivnika, što je nedavno u razgovoru za MONDO apostrofirao i Ildefons Lima, legendarni reprezentativac Andore i dugogodišnji igrač Santa Kolome

"Pa... Ne znam kako su oni o nama razmišljali i šta su u svlačionici pripremali, ali u toj prvoj utakmici su se uvjerili koliko smo dobar tim i da se nećemo predati. U četvrtak ćemo nastaviti, iako će biti jako teško", rekao je Rodrigez.

Santa Koloma je na poluvremenu u Banjaluci imala prednost 3:0, o čemu su tada razmišljali?

"Mi smo bili zadovoljni rezultatom, ali znali smo da ništa nije gotovo. Nismo smjeli da se opustimo, jer znamo da Borac može da nas žestoko kazni", kaže fudbaler Santa Kolome i ističe da će tako biti i u revanšu u kojem njegova ekipa ne smije da isključivo brani rezultat iz Banjaluke.

"Ostalo je još 90 minuta, to je mnogo. Ništa još nije gotovo, moramo da nastavimo i da od prvog minuta izađemo sa istim pristupom i samopouzdanjem. Ja smatram da ako se samo braniš – izgubićeš. Moramo da igramo kao da je 0:0. Naravno, biće nam izuzetno važna odbrana u revanšu jer Borac mora da napadne od samog početka. Moramo da budemo potpuno fokusirani, oni imaju odlične igrače u napadu“, smatra Rodrigez.

Vidi opis Defanzivac Santa Kolome: Na poluvremenu smo rekli "sada je 0:0", tako idemo i u revanš! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 9 / 9 AD

Iako njegova ekipa ima priliku da ispiše nove stranice istorije iskusni defanzivac ističe da je Borac pod mnogo većim pritiskom u četvrtak.

"Mislim da su oni pod mnogo većim pritiskom nego mi, pogotovo poslije onog što su napravili prošle sezone, ali i zbog toga veličine kluba. S druge strane mi ne želimo da tek tako zaboravimo ono što smo napravili u prvom meču, želimo da nastavimo tako i pokažemo koliko smo dobri", zaključio je Rodrigez na kraju razgovora za MONDO.