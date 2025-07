Poruka Borca jasna - nema odustajanja: Ako nismo letjeli prošle sezone, nećemo ni sada padati!

"Da li ćemo uspjeti na napravimo potpuni preokret ne znam, ali znam da ćemo ostaviti srce na terenu", poručio je trener Borca pred revanš u Andori.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Težak poraz doživio je banjalučki Borac u utakmici protiv Santa Kolome i tako sebi otežao put ka drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige.

Crveno-plavi su nakon šokantnih 90 minuta dostojanstveno istrpili kritike, a onda se okrenuli pripremama za revanš u kojem će pokušati da se iskupe svojim navijačima i dokažu da vrijede i mogu mnogo više.

Pred odlazak u Andoru trener Borca Mladen Žižović još jednom se dotakao prve utakmice, koja je sigurno još u glavama svih fudbalera.

"Teška noć za nas. Mislim da smo još pod utiskom poraza. To veče su nam sva kola krenula nizbrdo. Mislim da nismo ni bili toliko loši koliko pokazuje rezultat. Tih prvih pola sata imali smo nekoliko dobrih situacija, ali se onda srušilo sve kao kula od karata i bilo je jako teško mentalno izdržati utakmicu. Nadam se da nam se ove stvari neće ponavljati", rekao je Žižović.

On je priznao da je protivnik iz Andore uspio da iznenadi Banjalučane, ali da kao što prošle sezone nije bilo mjesta euforiji, tako ni sada niko ne smije da se preda.

"Možda su nas malo iznenadili, nismo imali ni dovoljno informacija jer su igrali utakmice zatvorenog tipa. Možda i psihološki su bili u prednosti i kada sve saberemo dobra lekcija iz koje moramo da naučimo i da izađemo bolji. Ako nismo letjeli prošle szeone, nećemo ni sada padati. Istina je negdje na sredini. Sigurno ćemo poklušati iznalaizirati sve, izvući pouke i pripremiti se za revanš. Moramo da popravimo utisak, moramo da vratimo ono što nas krasi, zajedništvo. Borac nikada neće odustati bez obzira na sve poteškoće", rekao je on i poručio:

"Vrlo teška situacija je pred nama, ali bilo je mnogo težih iz kojih smo znali kako da dođemo do našeg cilja i d aobradujemo naše navijače. Nismo uslišili njihove želje prije par dana. Podrška je tu i kada je težak poraz, dobili smo dosta poruka podrške, nije bilo ružnih riječi. Moramo dobro da se konsolidujemo i napravimo dobar plan da dođemo do pobjede. Da li ćemo uspjeti da preokrenemo u potpunosti rezultat ne znam, ali ćemo ostaviti srce na terenu, to je sigurno".

Poruka Borca jasna - nema odustajanja: Ako nismo letjeli prošle sezone, nećemo ni sada padati!

Trener Borca ističe da sada svi moraju da pokažu mentalnu snagu.

"Imali smo analizu, nije prijatno, niti po planu, niko ovo nije očekivao. Ali takav je fudbal, nekada si gore, nekada gore, ali dok god je glava zdrava može tijelo i da padne, ali ako si mentalno pobjednik iz ovakvih situacija moraš da izađeš jači i da pokušaš da riješiš situaciju u svoju korist", istakao je on.

Revanš meč između Borca i Santa Kolome igra se u četvrtak od 18.00 časova u Andori.