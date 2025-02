"Selektore, kako ste vi izgubili od Njemačke?": Pešić prepričao anegdotu sa mladim košarkašem Crvene zvezde

Svetislav Pešić ispričao je i anegdotu iz razgovora sa mladim košarkašem Crvene zvezde Andrejom Kostićem.

Izvor: MN Press/MONDO/Nemanja Stanojčić

Reprezentacija Srbije priprema se za posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. S obzirom na to da je već obezbjeđeno učešće na tom takmičenju selektor Svetislav Pešić pozvao je i neke mlađe igrače i potencijalne debitante u nacionalnom timu. Tokom razgovora sa novinarima dobio je pitanje i o tome, o nasljednicima trenutnih nosilaca koji su budućnost srpske košarke.

Pohvalio je nadolazeće igrače. "Generacija 2005. i 2006. je vrlo talentovana. Tu je generacija 1995. koja je nosilac reprezentacije, sada se pojavila ova nova. Tu ima i dopuna. Tu su Nikola Đurišić i Nikola Topić. Želim da ih upoznam kroz trening, možda im dam i neki savjet za njihov napredak", počeo je Pešić.

Onda je otkrio i anegdotu kakvu je imao sa mladim košarkašem Crvene zvezde Andrejom Kostićem (18). "Baš sam danas razgovarao sa ovim malim Kostićem, pitam ga što nije igrao na Evropskom prvenstvu u Nišu kada samo uzeli zlato, već da je igrao sljedeće prvenstvo jer je 2006. godište."

Nastavio je u istom dahu. "Pitam ga koje mjesto su osvojili kaže da su uzeli srebro i da su izgubili od Njemačke. Kažem mu 'Od Njemačke ste izgubili, kako je to moguće, oni zlatni, vi srebrni?'. A on mi na to kaže 'Kouč, oni su svjetski prvaci, kako ste vi od njih izgubili'. Svi znaju, samo ne znam da li i vi znate da se i u Njemačkoj igra košarka", našalio se Pešić aludirajući na finale Mundobasketa u Manili gdje su "orlovi" poraženi od Njemačke u borbi za zlato.