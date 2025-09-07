Džikićevo čudo na Eurobasketu: Sa Gruzijom izborio četvrtfinale, Francuska eliminisana!

Gruzija će prvi put igrati četvrtfinale Eurobasketa zahvaljujući pobjedi protiv Francuske pod vođstvom srpskog stručnjaka Aleksandra Džikića.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Gruzije pobijedila je Francusku 80:70 u osmini finala i napravila apsolutnu senzaciju na Eurobasketu. Tim Aleksandra Džikića odigrao je spektakularni meč u Rigi, predvođen Kamarom Boldvinom (24 poena) i Tornikeom Šengelijom (24 poena) i zakazao meč četvrtfinala protiv Finske, "dželata" Srbije.

Poslije poraza od Bosne i Hercegovine na kraju grupne faze, Gruzija se kvalifikovala sa posljednje pozicije u kiparskoj Grupi C, a onda je prvi put u svojoj istoriji ušla među najboljih osam u Evropi! Zlatnim slovima će zato ostati upamćem mandat Aleksandra Džikića, koji je selekor Gruzije od prošle godine.

Poslije spektakularne pobjede protiv Španije, Džikićev sastav je na ovom Eurobasketu srušio još jednog evropskog "teškaša" i sada ima šansu da u meču protiv Finske igra za čudesan rezultat - ulazak u polufinale Eurobasketa. Ko pobijedi 12. septembra u meču Gruzije i Finske, igraće za finale protiv pobjednika četvrtfinala Njemačka - Italija/Slovenija.

U favorizovanoj ekipi Francuske najefikasniji su blii šuter Silvan Fransisko sa 14 poena, Geršon Jabusele sa 12 (1/5 za tri) i Mamadu Žaite sa 10.

Koliko je dobro Gruzija odigrala ovaj meč pokazuje i činjenica da je samo nakratko ispustila vođstvo krajem druge i početkom treće četvrtine. "Trikolori" su bili u prednosti manje od četiri minuta protiv čvrstog tima bivšeg trenera Partizana, u kojem je jako važan doprinos pobjedi dao i Aleksandar Mamukelašvili, NBA as sa dabl-dabl učinkom od 12 poena i 10 skokova.

Bivši igrač Mege, a sada takođe NBA igrač Goga Bitadze je stavio tačku na meč zakucavši na pola minuta do kraja za ogromnih "plus 8" za Gruziju i za ovjeru istorijske pobjede svog nacionalnog tima.

Francuzi su pokušavali da uvedu po svaku cijenu meč u penal-završnicu, uhvatili su čak 17 ofanzivnih skokova, ali uz katastrofalan šut za tri poena (6/34), ti drugi i treći napadi malo su značili ekipi Frederika Fatua.

