Srpski stručnjak s klupe Slovačke upozorio na Fince: Markanena poznaje od 15. godine

Oliver Vidin je vjerovatno Srbin koji najbolje poznaje prilike u finskoj košarci i jasno mu je zašto je Finska sada tu gdje jeste. Ne treba ih potcijeniti, što srpska javnost itekako zna da uradi.

Srbija je i na prethodnom Eurobasketu igrala sa Finskom, samo što je u Pragu to bio okršaj u grupnoj fazi. Dok sada igramo u osmini finala, tada smo pobijedli 100:70 uz sjajne partije Micića, Nedovića i Jokića, al nas je jedan Srbin upozorio na Fince.

U pitanju je sadašnji selektor Slovačke Oliver Vidin koji je možda i najveće uspjehe u karijeri ostvarivao u Finskoj. U Slovačkoj je radio u Interu iz Bratislave, bio je trener Zjelone Gore i Šljonska u Poljskoj, vodio je Solnok u Mađarskoj, a u Finskoj je od Nokije napravio respektabilnog prvoligaša.

"Prvo su kod nas ljudi generalno slabo informisani šta se i kako dešava u sportu, nevezano samo za Finsku. Mi smo ubijeđeni i uvjereni da se sve vrti oko nas i da smo mi najvažniji i najbitniji, a istina je takva da kada čovjek malo duže živi u inostanstvu, a ovo je meni 15. sezona u inostranstvu, shvati da smo daleko od toga da smo najbitniji. Bitni jesmo, ali nismo tako kako mi to vidimo i da upravo to, nedostatak informacija nas vodi u totalno pogrešnom smjeru", rekao nam je Oliver Vidin na Eurobasketu prije tri godine i upozorio nas na Fince.

Markanena gajili od 15. godine

Oliver Vidin je u Finskoj radio u ekipi Nokije gdje je još u drugoj ligi upoznao neke reprezentativce poput Elijasa Valtonena. Ipak naravno da mu je za oko pao Lauri Markanen koji je u sistemu Finske uspio da ispliva i napravi veliku karijeru.

"Markanen je igrač koji je tamo bio prospekt sa 15-16 godina. Ja sam baš u to vrijeme tamo i radio, a Valtonen je baš protiv mene igrao finale te druge lige. Ima Finska igrača, talenti se svuda rađaju, ne samo u Srbiji ili na Balkanu. Po cijelom svetu se rađaju, samo je pitanje u kom sistemu i kako rade, a odraz svega toga je država kako funkcioniše. To se preslikava i na sport.

Finska ima najbolji socijalni program i najbolje programe edukacije na svijetu, pa iako su za njih od košarke važniji hokej, fudbal i zimski sportovi, iako je košarka šesti-sedmi sport oni kao nacija su najbrojniji svuda, posećuju svako takmičenje na svijetu, da li se igra u Argentini, Srbiji ili Australiji", objasnio nam je tada Vidin.

Šta je Vidin radio u Finskoj?

Oliver Vidin je u Finskoj pravio veike rezultate sa malim klubom. Klub osnovan 1997. godine u mjestu poznatom po fabrici mobilnih telefona osvojio je sa njim drugu ligu 2015. godine i od tada je stabilan prvoligaš. Treće mjesto iz prve prvoligaške sezone im je bio najbolji reziltat sve do 2024. kada su osvojili titulu.

"Ja sam bio u Nokiji i preuzeo sam je sa idejom da uđe u tu Ekstraligu, što sam i uradio. Bili smo prvi prve godine, bio sam trener godine u drugoj ligi, a sljedeće sezone cilj je bio da se opstane u prvoj ligi. Međutim mi smo na iznenađenje cijele lige bili bronzani i opet sam proglašen za trenera godine. To je kako za mene tako i za klub bio istorijski uspjeh", prisjetio se Vidin u razgovoru za MONDO.

