Šta nas danas čeka na Eurobasketu osim Srbije?

Počinje nokaut faza Eurobasketa, a evo šta nas čeka pre meča Srbije sa Finskom koji je posljednji na programu.

Izvor: MN PRESS

Počinje ono najbolje na Eurobasketu - nokaut faza. Nažalost srpski tim je izgubio posljednji meč grupe protiv Turske i zbog toga ima mnogo teži put, a takođe ne igra prvi nego posljednji duel dana na prvenstvu Evrope.

Najveća briga za srpske navijače je šta će biti sa Vasom Micićem, Tristanom Vukčevićem i Aleksom Avramovićem. Vasa je rovit došao na Eurobasket, Tristan je propustio meč sa Turcima zbog kako su iz KSS rekli "sitne povrede", a Aleksa Avramović je povrijedio petu protiv Turaka.

Vidjećemo šta nas čeka od 20:45 u duelu sa Finskom, a dpo tada će se na Eurobasketu odigrati čak tri meča nokaut faze. Pa da vidimo ko igra.

Turska - Švedska - 11:00

Turci su dominirali u grupi A, a zatim su uspjeli da pobede Srbiju u neizvjesnom meču "finala" grupe i da zauzmu prvo mjesto. Naravno sve se vrti oko NBA Ol stara Alperena Šenguna, ali pun je ovaj sastav Turske. Šejn Larkin kao naturalizovani igrač je pun pogodak, Džedi Osman je najveća prijetnja u šutu, a Adem Bona i Omer Jurtseven sa klupe dodaju kvalitet.

Što se tiče Šveđana njih je ovdje poslala Velika Britanija. Pobijedili su Britance, izgubili od Crne Gore, ali su na kraju prošli dalje kada je Britanija dobila Crnogorce u posljednjem kolu. Jedan su od najslabijih timova nokaut faze, ali moraće Turci da se paze NBA igrača Pelea Larsona, zatim Viktora Gadeforša i Ludviga Hakasona. Ako ih krene šut, možda i "oznoje" Turke.

Njemačka - Portugal, 14:15

Nijemci su ubjedljivo najbolji tim Eurobasketa što kaže i FIBA. Denis Šruder je lider ekipe, ali tu je još jedan NBA igrač Franc Vagner. Dubinu daju Danijel Tajs, Isak Bonga, Johanes Timan, Maodo Lo naravno Andreas Obst. Koliko su jali svjedoči da nikoga nisu dobili ispod 19 razlike, a bilo je pobjeda i sa preko 60 poena viška.

U Portugalu se sve vrti oko NBA centra Nimijasa Kete, ali vidjeli smo tokom turnira i da je plej Rafa Lisboa sjajan košarkaš. Naturalizovani Amerikanac Travante Vilijams se takođe pokazao odlično. Teško da mogu išta Nijemcima, ali i ovo je već veliki uspjeh.

Litvanija - Letonija, 17:30

Ovo je derbi dana. U sudaru baltičkih selekcija vrlo vjerovatno ovoga puta nema favorita. Oba tima imaju NBA centre, sa jedne strane Jonas Valančijunas, sa druge Kristaps Porzingis. Veliki problem za Litvance što im je najbolji igrač na ovom orvenstvu Rokas Jokubaitis povrijeđen i završio je takmičenje. Ipak imaju igrača koji je iskočio, a to je krilni centar Ažuolas Tubelis koji je prošle sezone igrao za Lijetuvos Ritas.

Jači su Litvanci ispod koša, ali djeluje da Letonci sa Davisom Bertansom i Artursom Žagarsom imaju bolji šut. I Letonci imaju svoj peh, njima se povrijedio Andrejs Gražulis, a vidjećemo ko će odavde izaći kao pobjednik.

