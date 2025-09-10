Marko Gudurić povrijeđen igrao Eurobasket

Trener Milana Etore Mesina otkrio da je Marko Gudurić tokom Eurobasketa zadobio ozbiljnu povredu skočnog zgloba

Trener Armanija Etore Mesina (65) dočekao je reprezentativca Srbije Marka Gudurića (30) u Milanu poslije Eurobasketa i otkrio da je stigao povrijeđen.

"Vratio se sa značajnim tendinitisom. Vidjećemo, ali moraćemo da pristupimo njegovom stanju veoma oprezno", kazao je Mesina na konferenciji za novinare Milana.

Gudurić je na Eurobasketu imao zanemarljiv doprinos, sa 6,3 poena po meču i u svom najefikasnijem nastupu ubacio je 12 poena protiv Turske. U posljednjem meču protiv Finske šutirao je trojke 1/8, a na čitavom Evropskom prvenstvu takođe jako loše - 5/23.

Šta je tendinitis?

Tendinitis (ili tendonitis) je zapaljenje tetive, odnosno tkiva koje povezuje mišiće sa kostima. Najčešće se javlja kao posljedica ponavljajućih pokreta, pretjeranog naprezanja ili povrede. Pri tendinitisu osjeća se bol prilikom pokretu, otok, crvenilo, osjetljivost na dodir i ograničena je pokretljivost zgloba.

Oporavak podrazumijeva prije svega odmor i izbjegavanje aktivnosti, a zatim i fizikalnu terapiju i vježbe jačanja.

I Čović govorio o Gudurićevom problemu

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o zdravstvenim problemima igrača.

"Došlo je do povrede Bogdana i onda je sve išlo kao na traci, jedan za drugim. Odmah se desila povreda Avramovića, virusi Nikole Jovića i Nikole Jokića, Marko Gudurić, Vasa Micić... Tristan? Pa, on je bio čovjek pred pucanjem mišića. To je sve išlo jedno za drugim".

"Gudurić je od početka imao probleme sa bolovima, Vasa je otišao nespreman. Trener je otkazivao treninge jer igrači nisu mogli da odrade trening. Mi smo pomagali skromnim komentatorima, imali smo tri doktora, četiri fizioterapeuta", rekao je Nebojša Čović.