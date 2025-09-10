Prepelič poslije ispadanja sa Eurobasketa: "Oni nikad neće biti na nivou igrača"!

Klemen Prepelič je poslije poraza svog tima kratko analizirao meč.

Reprezentacija Slovenije ostvarila je veliki uspjeh na Eurobasketu. Tim koji u pripremnom periodu nije izgledao kao favorit u meču sa Njemačkom pokazao je da je pun potencijala, prije svega zahvaljujući Luki Dončiću. Pored NBA zvijezde istakao se i Klemen Prepelič koji je postigao 13 poena i pogodio nekoliko važnih šuteva za svoj tim.

"Košarka je igra momentuma, oni su ga uhvatili. Imali smo nekoliko prilika da odemo na 10 ili 12 razlike, ali nismo mogli. Zašto nismo mogli? To je stvar za analizu", započeo je reprezentativac Slovenije za RTS.

Međutim, utisak je da sudije ostavljaju znatan pečat na tok meča. Njihove odluke, iz neznanja, nepažnje ili nemara nekad znaju da odrede tok meča. "Svako ljeto se dešavaju slične stvari, ne samo nama, nego svima. Dok se to ne riješi, ništa neće biti na nivou na kakvom su nivou igrači tog kalibra i na kakvom je košarka kakva se igra na tim takmičenjima."

Ipak, Klemen je morao da istakne: "Ostaće gorak ukus, ali kao što sam rekao ponosan sam na ove momke, niko nije vjerovao u nas, a došli smo na prag polufinala. Ne želim da umanjujem pobjedu rivala, čestitam Njemačkoj reprezentaciji. Mi možemo podignute glave da se vratimo u Sloveniju", rekao je Prepelič.

