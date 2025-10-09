Dončić opsovao na srpskom usred emisije: "Izvinite, ovo znači dobro jutro"

Luka Dončić bio je gost u jednoj emisiji u Americi, opsovao je na srpskom, pa je pokušao da se izvuče. Kamere su sve to snimile...

Izvor: Printscreen/X/showtimeluka

Luka Dončić obožava da priča na srpskom, posebno kada su psovke u pitanju. Tako je ponovo opsovao na našem jeziku i to usred emisije. Bio je gost u jednoj emisiji gdje mu je zadatak bio da proba ljutu hranu. Probao je piletinu koja je bila toliko ljuta da nije mogao da izdrži, već je morao da opsuje.

"U pi**u materinu", izgovorio je Luka dok je pokušavao da dođe do daha zbog ljute piletine koju je probao.

Ubrzo je shvatio da je pred kamerama, a pokušao je da se izvuče. Možda su mu voditelji povjerovali, ali je sve ostalo zabilježeno na snimku.

"Izvinjavam se.Ovo znači dobro jutro", sa osmijehom je izgovorio Luka i odmah počeo da pije vodu koja je bila pored, da pokuša da povrati čulo ukusa.

Nije prvi put da Luka Dončić psuje na srpskom u Americi. Isto je uradio i na konferenciji u Los Anđelesu prilikom predstavljanja ekipe za novu sezonu. Očigledno je da je klima u dvorani bila podešena tako da je i njemu bilo previše hladno.

"U pi**u materinu", izgovorio je Luka dok je čekao da mu novinari postave pitanje na konferenciji.

