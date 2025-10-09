"Luka mi uvijek priča o njegovoj zemlji Srbiji": Dončićev saigrač otkrio zbog čega ga stalno proziva

Rui Hačimura je u jednom od intervjua tokom pripremnog perioda pričao o Luki Dončiću i o tome koliko pričaju o Srbiji i srpskoj muzici i zašto ga često proziva.

Luka Dončić je dominirao na nedavno završenom Eurobasketu, zahvaljujući njemu je Slovenija prošla dalje i umalo srušila i Nijemce, kasnije šampione. Poslije toga je jedan od najboljih košarkaša današnjice otišao u Los Anđeles i krenuo sa pripremama za novu sezonu, a njegov saigrač Rui Hačimura je zaboravio odakle je Luka. Doduše, koliko slovenački reprezentativac često pušta i sluša srpsku muziku, ne može mnogo da mu se zamjeri na tome.

"Dobar je Luka, šalimo se dosta. Uvijek zaboravim da je mlađi od mene, ja imam 27 godina. Dugo je u ligi, duže je od mene. Naučio me je dosta stvari, želi da komunicira sa mnom, da mi objašnjava šta ja treba da radim kada on radi ovo ili ono na terenu. Pričamo i o zabavnim stvarima i nasumičnim stvarima". rekao je Hačimura u razgovoru sa novinarima tokom pripremnog perioda.

Kada je to izgovorio odmah se nadovezalo i pitanje jedne novinarke koju je zanimalo o kakvim to nasumičnim stvarima pričaju.

"Pričamo o njegovoj zemlji o Srbiji, voli Srbiju i srpsku muziku. Uvijek pričamo o tome kako je loša srpska muzika. Ja uvijek slušam tu afričku muziku, tako da on uvijek priča kako je ta muzika loša", nasmijao se Hačimura.