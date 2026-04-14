Srbija ubjedljivo poražena na putu do Mundijala: Bez najboljih u timu nije moglo protiv Italije

Srbija ubjedljivo poražena na putu do Mundijala: Bez najboljih u timu nije moglo protiv Italije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Fudbalerke Srbije poražene od Italije (0:6) u kvalifikacijama za Mundijal.

Fudbalerke Srbije izgubile 0:6 od Italije Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije ubjedljivo je poražena u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo! Na stadionu Dubočica u Leskovcu, Italijanke su bile daleko bolje od Srpkinja (6:0) i stigle su do tri veoma važna boda u elitnoj diviziji evropskih kvalifikacija za Mundijal koji se sljedeće godine igra u Brazilu.

Već do poluvremena bilo je 3:0 u korist Italije, gošće su brzo stigle do četvrtog gola, a zatim u samom finišu meča postigle još dva pogotka i tako nanijele Srbiji jedan od najtežih poraza u posljednje vrijeme. Bila je ovo partija ispod očekivanja izabranica selektorke Lidije Stojkanović, pošto su srpske fudbalerke na prva dva meča kvalifikacija bile značajno bolje protiv rivalki sa sjevera Evrope.

Meč protiv Italije Srbija je počela u sastavu: Kostić, Petrović, Slović, Damjanović, Šarić - Mijatović, Blagojević, Stupar - Čavić, Matejić, Stokić, a igrale su još Bulatović, Sremčević, Šćepanović, Gajić i Ćirić. Kao i na prethodnim mečevima, Srbija je bila oslabljena neigranjem nekoliko najbitnijih igračica. Ovog puta nije bilo igračica poput Jovane Damjanović, Jelene Čanković ili Vesne Milivojević, koje važe za najbolje fudbalerke Srbije.

Fudbalerke Srbije su u prvom kolu poražene u Švedskoj (3:1), a zatim su u Staroj Pazovi protiv Danske odigrale bez pogodaka i osvojile prvi bod. Ubjedljiv poraz protiv Italije pogurao je Srbiju na posljednje mjesto na tabeli, a zbog rasporeda koji predstoji čini se da će se fudbalerke teško pomjeriti sa tog mjesta.



Možda će vas zanimati

