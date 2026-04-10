"Dule mi priča na srpskom, a sve ga razumijem": Došao u Partizan iz NBA, vidio u čemu je Vujošević bolji od svih

Bojan Jakovljević
Američki košarkaš rodom iz Belizea Milton "Milt" Palasio oglasio se povodom smrti Duška Vujoševića i evocirao uspomene na njega.

Milton Palasio oglasio se o Dušku Vujoševiću Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Milton Palasio (48), plejmejker Partizana u sezoni 2007/08, oglasio se povodom smrti Duška Vujoševića. Evocirao je uspomene na svoju prvu epizodu van NBA lige pod Duletovom komandom, kao i neobičan način na kojem su komunicirali.

"To je je*eno bio moj tip. Pričao mi je na srpskom, a ja sam razumio sve! Trener koji se najbolje prilagođavao igri u toku utakmice u mojoj karijeri. Počivaj u miru, treneru. Mamu ti je*em", napisao je on uz emotikon koji se smije, očigledno citirajući psovku koju je u tom periodu često slušao, a vjerovatno i izgovarao.

U Partizanu postao jedan od najboljih u EL

Palasio je došao u Partizan kao nasljednik Vontiga Kamingsa i važno pojačanje iz Amerike, gdje je igrao u NBA od 1999. do 2006, za Vankuver, Boston, Finiks, Klivlend, Toronto i Jutu. U Partizanu je osvojio "triplu krunu" (ABA, KLS i Kup Koraća), a poslije teškog početka postao je jedan od najboljih u Evropi. U Martu 2008. proglašen je i za MVP-a Evrolige, u sezoni u kojoj su crno-bijeli prvi put ušli u Top 8 poslije 10 godina. U ekipi formiranoj oko dominantnog centra Nikole Pekovića, Palasio je imao izuzetno važnu ulogu u uspjehu.

U Partizan se vratio 2009. godine poslije sezone u Himkiju, ali je poslije samo nekoliko nedjelja njegov ugovor raskinut zato što se nije priključio ekipi na američkoj turneji pred početak sezone.

