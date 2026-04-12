Velika pobjeda za Partizan u ABA ligi: Milton donio prednost domaćeg terena u plej-ofu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Partizan je pobijedio Cedevita Olimpiju u Ljubljani u okviru ABA lige i obezbijedio je prednost domaćeg terena u plej-ofu.

Partizan pobijedio Cedevita Olimpiju u Ljubljani Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga

Partizan je pobijedio Cedevita Olimpiju i obezbijedio prednost domaćeg terena u plej-ofu ABA lige - 85:79. Nerješiva enigma za ekipu Zvezdana Mitrovića bio je Šejk Milton koji je bio raspucan i ubacio 21 poen (3/4 za tri). Na taj način će crno-bijeli imati prednost igranja mečeva kod kuće sve do finala, pošto su trenutno drugi na tabeli, ali mogu da preuzmu i prvo mjesto u zavisnosti od rezultata Dubaija (dočekuje Budućnost i gostuje Bosni).

Milton je ubacio prve poene na meču i onda je uslijedila serija rivala od 13:0 i hitna reakcija Penjaroje (13:2). Polako se srpska ekipa vraćala u meč, pa je poenima Karlika Džounsa uz zvuk sirene na pauzi rezultat bio neriješen (40:40). Treću četvrtinu obilježile su nesportske lične greške (Bonga i Jaramaz) i trojka Lakića koja je donijela crno-bijelima vođstvo pred start posljednjeg kvartala (63:57).

U posljednjoj dionici se "zapalio" Milton, pogađao je trojke, pravio velike probleme rivalu, a tačku na meč stavio je Džouns. Velika i važna pobjeda za Partizan pred plej-of ABA lige. U posljednjem kolu će dočekati Crvenu zvezdu u abaligaškom derbiju 19. aprila.

  • Cedevita Olimpija: Stjuart 13, Gibson 25, Radović 6 (6sk), Nikolić 7 (4as), Huindo 2, Blažič 2 (0/5 za tri), Cerkvenik, Hurt 10, Škara 6, Jaramaz, Kenedi 8 (4sk)
  • Partizan: Džouns 15 (2as), Milton 21 (3/4 za tri), Osetkovski 4, Bošnjaković, Pokuševski 4 (3blk), Braun 12, Radanov, Bonga 4, Lakić 6 (4sk), Džekiri 12 (4sk), Fernando 7 (8sk), Kalates (5as)



Možda će vas zanimati

