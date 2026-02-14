logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan odbio četiri NBA ponude za Bongu: Nudili su i veliko obeštećenje, ali Nemac ostaje

Partizan odbio četiri NBA ponude za Bongu: Nudili su i veliko obeštećenje, ali Nemac ostaje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Za Isaka Bongu interesovanje je pokazalo i nekoliko klubova iz NBA lige, ali je Partizan navodno te ponude odbio

Partizan odbio četiri NBA ponude za Bongu Izvor: MN PRESS

Isak Bonga privukao je ogromno interesovanje klubova iz NBA lige. Za potpise igrača van Amerike rok traje do 12. aprila i njemački reprezentativac je na meti nekoliko klubova. Ali, Partizan ne želi da pusti jednog od najvažnijih igrača.

"Stigle su četiri unosne ponude za Bongu iz NBA lige. Partizan nije želio da se odrekne najkonstantnijeg igrača i da dodatno oslabi tim koji je ove sezone doživio niz udaraca. Ni po cijenu odličnog obeštećenja. Bonga će ostati i dalje nosilac igre crno-bijelih", navodi "Meridian sport".

Bonga ove sezone u Evroligi ima prosjek od 9,6 poena, 5,7 skokova i 1,4 asistencija po meču. Veoma je važan šraf u timu Đoana Penjaroje za završnicu sezone. Sledi Kup Srbije, pa borba za trofeje u ABA ligi i KLS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Isak Bonga NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC