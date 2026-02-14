Partizan odbio četiri NBA ponude za Bongu: Nudili su i veliko obeštećenje, ali Nemac ostaje

Za Isaka Bongu interesovanje je pokazalo i nekoliko klubova iz NBA lige, ali je Partizan navodno te ponude odbio

Izvor: MN PRESS

Isak Bonga privukao je ogromno interesovanje klubova iz NBA lige. Za potpise igrača van Amerike rok traje do 12. aprila i njemački reprezentativac je na meti nekoliko klubova. Ali, Partizan ne želi da pusti jednog od najvažnijih igrača.

"Stigle su četiri unosne ponude za Bongu iz NBA lige. Partizan nije želio da se odrekne najkonstantnijeg igrača i da dodatno oslabi tim koji je ove sezone doživio niz udaraca. Ni po cijenu odličnog obeštećenja. Bonga će ostati i dalje nosilac igre crno-bijelih", navodi "Meridian sport".

Bonga ove sezone u Evroligi ima prosjek od 9,6 poena, 5,7 skokova i 1,4 asistencija po meču. Veoma je važan šraf u timu Đoana Penjaroje za završnicu sezone. Sledi Kup Srbije, pa borba za trofeje u ABA ligi i KLS.