Real postavio novi rekord Evrolige: Protiv Partizana napravio najmanje faulova u istoriji

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Na utakmici Partizana i Real Madrida postavljen je novi rekord Evrolige pošto je španski tim napravio samo 11 faulova na cijeloj utakmici.

Real postavio novi rekord Evrolige napravio najmanje faulova Izvor: MN PRESS

Real Madrid uspio je da pobijedi Partizan u dramatičnoj završnici (77:73). Trojku za pobedu dao je Andres Feliz, a poslije meča su mnogi u redovima crno-bijelih bili bijesni na suđenje. Srpski tim izveo je ukupno tri slobodna bacanja na utakmici koju je igrao kod kuće.

I to nije sve. Španski tim je postao novi rekorder Evrolige. Napravio je najmanji broj faulova u istoriji ovog takmičenja - samo 11. Doskorašnji rekorder bila je ekipa Barselone koja je 2010. godine protiv CSKA iz Moskve napravila 12 prekršaja.

Sudijska trojka na ovom meču bila je - Emin Mogulkoč (Turska), Rejn Perandi (Estonija), Tomas Bisuel (Francuska).

"Bolje da ćutim"

O cijeloj situaciji sa ukupno tri izvedena slobodna bacanja Dvejn Vašington nije želio previše da priča. Da ne bi bio "udaren po džepu" zbog toga.

"Da... Neću previše da pričam o tome, da ne budem kažnjen. Vi ste rekli sve", odgovorio je Dvejn na pitanje novinara o tri penala.

