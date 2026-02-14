Dvejn Vašington jedva se suzdržao da ne govori o sudijama i dešavanju sa terena u porazu Partizana od Real Madrida u Areni.

Partizan je bio veoma blizu da napravi iznenađenje i da u Areni pobijedi Real Madrid (77:73). U dramatičnoj završnici španski tim se bolje snašao i slavio. Dvejn Vašington bio je drugi najefikasniji igrač u redovima crno-bijelih (14, 3as, 2sk).

"Odigrali smo solidan meč, pričali smo i tokom sedmice i na dan meča da želimo da u posljednja dva minuta budemo u situaciji da dobijemo meč. Doveli smo sebe u tu poziciju, promašili smo neke važne šuteve, ja sam imao izgubljenu loptu u završnici. To je košarka, izvućićemo poruke, odigrali smo sjajan meč, ponosan sam na momke", počeo je Vašington.

Vidi opis "Vi ste sve rekli, bolje da ćutim": Vašington se ujeo za jezik zbog pitanja o suđenju protiv Reala

Po završetku utakmice moglo je da se vidi koliko je trener Đoan Penjaroja bio ljut.

"Igrali smo sjajan meč, dao nam je veru u sebe, čeka nas meč sa Budućnosti. On je strastven čovjek, želi da pobijedi, kao i mi. Htio je da dobije, bio je u Barseloni prošle godine. Ima posebnu želju da dobije španske timove. Odigrali smo dobar meč."

"Tri bacanja? Bolje da me ne kazne"

Pogledajte 03:45 Dvejn Vašington izjava posle Reala Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je na utakmici u Areni izveo ukupno tri slobodna bacanja naspram 18 koliko je imao Real. Nešto što se ne dešava baš često u košarci.

"Da... Neću previše da pričam o tome, da ne budem kažnjen. Vi ste rekli sve", rekao je Dvejn i tako se "ujeo za jezik" da ne bi rekao šta zaista misli o suđenju.

Ponosan je na borbenost ekipe i na to što ne odustaju, ne ponavljaju se neki mečevi iz prošlosti, poput ubjedljivog poraza od Olimpijakosa.

"Košarka je takva igra da imate uspone i padove. Penjaroja nam pomaže da gradimo sampouzdanje, vjeruje u nas, dovodi nas u pozicije da budemo uspješni. Pratimo naše šeme, organizujemo napad kako treba, dovodi nas u poziciju da se vraćamo iz minusa, da pogađamo, vjerujemo i njemu i jedni u druge."

"Osetkovski i Pejn su nam falili"

Partizan na ovoj utakmici nije mogao da računa na Dilana Osetkovskog koji je suspendovan zbog dopinga i rovitog Kamerona Pejna.

"Mnogo su nam nedostajali, oni nam mnogo pomažu, pretnje su iz raznih pozicija, posebno Osetkovski. Imamo tim, došli smo u poziciju da dobijemo, malo je nedostajalo. Nemam mnogo toga da kažem o situaciji sa Dilanom, to je to."

Priznao je Vašington da nikada u karijeri nije igrao ovakvu sezonu u kojoj se izdešavalo "milion stvari", kako na samom terenu, tako i van.

"Ne, nisam nikad imao ovakvu sezonu. Unikatna situacija za nas sve. Ima još da se igra, sezona je duga. Borićemo se za nekoliko trofeja još. Uzbuđeni smo, učimo jedni od drugih, od treninga, našli smo dobar ritam, identitet i nastavićemo da se borimo.

"To sr**e je najbolje"

Pogledajte 00:12 Navijači Partizana vredjaju Serhija Ljulja Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Posebno je bio oduševljen Dvejn kada je čuo podatak da je u Areni bilo preko 18.000 navijača i da djeluje da su se vratili na tribine.

"Čoveče, to sr**e je najbolje. Izvinite na mom rječniku. Ovo je prava evroligaška utakmica. Navijači, podrška, drago mi je što su se vratili. Ima još košarke da se igra. Nastavićemo da se takmičimo na visokom nivou", zaključio je Vašington.