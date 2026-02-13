Miško reagovao na slučaj Osetkovski: "Više sam nego šokiran, baš na dan meča Partizan - Real?"

Miško Ražnatović oglasio se o suspenziji Dilana Osetkovskog i najavio da će problem uskoro biti riješen. Šokiran je izvršavanjem odluke baš na dan utakmice Partizan - Real Madrid

Izvor: MN PRESS

Srpski menadžer Miodrag Ražnatović saopštio je da nije bio obaviješten da je ponovo pokrenut slučaj dopinga košarkaša Partizana Dilana Osetkovskog, šokiran je suspenzijom igrača i uvjerava da radi na rješavanju tog problema.

Ovog petka, na dan kada je igrač crno-bijelih suspendovan, Ražnatović je kao njegov agent objavio da je taj postupak završen u junu, kao i da je u potpunom šoku zbog donošenja odluke o suspenziji do kraja 2026, za koju nije znao ni on, ni igrač.

"CELAD (španska antidoping agencija) je dana 5.6.2025. godine u predmetu CSA 4/24 donijela odluku da se postupak protiv Dilana Osetkovskog obustavlja. Od tog trenutka pa sve do danas ni igrač, ni njegov španski branilac nisu imali nikakav kontakt sa predmetom niti dobili bilo kakav dokument, i te su potpuno bez ikakvog saznanja da je ponovo pokrenut postupak. Samim tim nije ni uzeto učešće u postupku, niti iznesena odbrana", objavio je Ražnatović na društvenim mrežama.

"Danas je dostavljena nova odluka, datirana 19.12.2025, pod potpuno novim brojem 12/25, kojom je igraču izrečena kazna suspenzije od 12 meseci. Igrač, ja i španski kolega, g. Krespo, smo više nego šokirani donošenjem odluke u postupku o kome igrač nije ni imao saznanja. Naravno, neophodni pravni koraci su preduzeti i dobio sam uvjerenja iz Španije da će u vrlo kratkom periodu problem biti riješen, kako je uostalom bilo i sa prvim postupkom".

Američki krilni igrač dobio je zabranu nastupa zbog starog doping-slučaja iz Španije, u kojem su ga teretili da je bio pozitivan na marihuanu. Taj slučaj je reaktiviran kaznom za igrača Partizana ovog petka, na dan utakmice njegovog tima protiv Real Madrida u Beogradskoj areni, u okviru 28. kola Evrolige.

"Nažalost, taj pozitivan rasplet neće moći da kompenzuje odsustvo igrača sa večerašnje i derbi utakmice ABA lige ovog vikenda. Pored potpune neshvatljivosti ovakvog postupka španske doping agencije, još mi je neshvatljivije da se odluka koja je donesena 19. decembra dostavlja i izvršava skoro 2 mjeseca kasnije i to na dan utakmice protiv prvaka Španije. Iskreno se nadam da ovaj izostanak neće uticati na ishod večerašnjeg meča, a još iskrenije da ćemo Dilana uskoro vidjeti na terenu", naveo je Ražnatović.