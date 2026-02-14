"Rekao sam da neću da pričam o tome, ali je teško": Fernando progovorio o suđenju i suspenziji Osetkovskog

Bruno Fernando je poslije poraza Partizana od Real Madrida pričao o meču, suđenju i suspenziji za DIlana Osetkovskog.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

Partizan nije uspio da napravi potpuni preokret i da pobijedi Real u Areni (77:73). Jedan od igrača koji je bio posebno raspoložen je Bruno Fernando koji je bivšem timu ubacio 12 poena, uz 8 asistencija i indeks korisnosti 21.

"To je košarka, bila je neizvjesna utakmica, obe ekipe su htjele pobjedu, bile su agresivne. Oni su iskoristili više napada od nas i pobijedili. Nisam bio dodatno motivisan protiv Tavaresa, mislim da sam imao istu motivaciju kao na svim mečevima. Ono što me dodatno motiviše su naši navijači, ne protivnici. Srećan sam što sam bio tu da pomognem ekipi", počeo je Fernando.

Na konstataciju novinara da je Partizan imao samo tri slobodna bacanja, koja je upravo on izveo, a Real čak 18 se prvo nasmijao.

"Rekao sam sebi da neću o tome da pričam. Teško je dobiti meč u takvoj situaciji, mislim da sam sva tri penala izveo ja. To je nesrećna situacija za nas. Ne želim previše da pričam o tome. Možda bi rezultat bio drugačiji da smo dobili više bacanja, ali to nije razlog našeg poraza, oni su iskoristili više napada", istakao je Bruno i dodao da povreda oka nije ozbiljna i da je zato stavio naočare dok je davao izjavu.

"Volim trenera, pratimo njegove korake"

Imao je samo riječi hvale na račun trenera Đoana Penjaroje i sve bolje igre ekipe.

"Volim trenera Penjaroju. Došao je u teškoj situaciji, adaptirao se. Ubijedio je tim u njegov način rada, znamo šta želi, pratimo njegove korake i nadam se da ćemo nastaviti da igramo tako i da se nadograđujemo na dobrim stvarima. Navijačima ne bih ništa obećavao, samo mogu da im tražim da budu tu i da nam pruže podršku, mi ćemo pokušavati da pobijedimo.

"Iznenadila nas je suspenzija Osetkovskog"

Uoči utakmice Partizan je saznao da ne može da računa na Dilana Osetkovskog koji je suspendovan do decembra zbog pada na doping testu još dok je igrao u Španiji...

"Saznali smo poslije treninga, svi smo bili iznenađeni. Nesrećna situacija za naš tim i grupu. Pomogao nam je mnogo, posebno u posljednje vrijeme. Igra sve bolje, vratio je samopouzdanje, pomaže nam. Mogao je da nam pomogne i protiv Reala. Život ide dalje, dešavaju se razne situacije. Pričamo sa njim, kao tim smo mu pružili podršku. Nadam se da će rješenje uskoro da se nađe", zaključio je Fernando.