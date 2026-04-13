logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan sprema "bombu": Daje 4 miliona evra saigraču Zeka Ledeja

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Sezona se bliži kraju, a Partizan cilja nova pojačanja. U Humsku bi mogao da stigne Armoni Bruks.

KK Partizan želi Armonija Bruksa Izvor: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bek Olimpije iz Milana Armoni Bruks nalazi se na radaru više evroligaških klubova, pošto mu na kraju sezone ističe ugovor sa italijanskim timom. Prema pisanju tamošnjih medija, među zainteresovanima je i Partizan, koji se već ozbiljno priprema za novajlije u timu. Kako stvari stoje, to bi mogao biti saigrač Zeka Ledeja.

Partizan, pošto je sezona u Evroligi za crno-bijele odavno gotova, već sad priprema tim za narednu godinu. Klub je potvrdio da je produžio saradnju sa Karlikom Džounsom, najboljim igračem u timu. Govori se o povratku Žofrija Lovernja među crno-bijele, a spominje se i snažni Taj Odijase iz Hapoela. Međutim, posljednja vijest vezana je za Bruksa i navodnu izdašnu finansijsku ponudu za Amerikanca.

Kako prenosi novinar Sportanda Alesandro Luiđi Mađi među klubovima koji ga prate je i Partizan, koji se navodi kao jedan od najozbiljnijih kandidata za njegovo dovođenje. Navodi se da je Bruksu ponuđen ugovor vrijedan oko 4,4 miliona dolara (što je oko 3,76 miliona evra) za dve godine.

"Prema našim informacijama, Partizan je jedan od klubova koji pokazuje ozbiljno interesovanje za ovog igrača. Ipak, u ovom trenutku ne postoje konkretni pregovori, niti su razgovori u poodmakloj fazi, pa bi dalji razvoj situacije mogao da bude presudan", navodi se u tekstu.

Bruks je ove sezone u Evroligi pružao zapažene partije, sa prosekom od 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Igrao je na svih 37 mečeva, uz odlične procente šuta - 51,8 posto iz igre, odnosno 41,4 za tri poena i 82,4 posto sa linije penala, što ga je svrstava među najuspješnije u elitnom takmičenju.

Pre dolaska u Evropu, Bruks je veći dio karijere proveo u NBA razvojnim ligama, dok je bio pod ugovorima sa Hjustonom, Torontom i Bruklinom, bez značajnije uloge u najjačem takmičenju. U redove Olimpije stigao je 2024. godine, što mu je ujedno i prvi angažman van SAD.

Tagovi

KK Partizan košarka transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC