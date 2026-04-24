Partizanu "skinut" BAT: Tek sada kreće suđenje s Kevinom Panterom

KK Partizan ponovo može da registruje nove igrače poslije "skidanja" BAT-a.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan više nema zabranu registrovanja novih igrača pošto je riješen problem koji su imali sa nekadašnjim kapitenom tima Kevinom Panterom. Kao što je poznato, Partizan je bio pod takozvanim BAT-om kod FIBA zbog neisplaćenog poreza na lični dohodak Kevina Pantera, ali je to u međuvremenu riješeno.

Preciznije, na sajtu FIBA više se ne nalazi podatak da je KK Partizan među sankcionisanim klubovima. Crno-bijeli su platili novac koji je Panter potraživao, ali su se žalili Saveznom sudu i čeka se konačan epilog ove mini-drame.

"Partizan je u potpunosti upoznat sa ovim slučajem. Trenutna zabrana će biti vrlo brzo ukinuta, jer je to bio neophodan korak kada je riječ o dogovorenom načinu isplate. Radi se o slučaju poreza Kevina Pantera u čije detalje nećemo ulaziti. Žalili smo se na ovu odluku Saveznom sudu u Švajcarskoj, a imajući u vidu da se naš klub prvi put žali Saveznom sudu, vjerujemo da to dovoljno objašnjava mišljenje o ovoj odluci BAT-a. Međutim, naša žalba ne obustavlja postupak", naglasili su tada iz redova Partizana i dodali: "U međuvremenu obezbijedićemo normalno funkcionisanje kluba, kao i ukidanje zabrane".

Podsjetimo, nkadašnji kapiten crno-bijelih tužio je klubu iz Humske zbog dugovanja od 200.000 evra. Taj spor je dobio zbog čega se Partizan našao na listi sankcionisanih klubova, a iz Partizana smatraju da je Savezni sud pogriješio i zato su se žalili.

Do tada, Partizan može da registruje nova pojačanja kao što su Žofri Lovernj i Kajl Olmen koji se očekuje od idućeg ljeta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:06 Transparent navijača Partizana Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)