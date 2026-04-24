Partizanu "skinut" BAT: Tek sada kreće suđenje s Kevinom Panterom

KK Partizan ponovo može da registruje nove igrače poslije "skidanja" BAT-a.
KK Partizan više nema zabranu registrovanja novih igrača pošto je riješen problem koji su imali sa nekadašnjim kapitenom tima Kevinom Panterom. Kao što je poznato, Partizan je bio pod takozvanim BAT-om kod FIBA zbog neisplaćenog poreza na lični dohodak Kevina Pantera, ali je to u međuvremenu riješeno.
Preciznije, na sajtu FIBA više se ne nalazi podatak da je KK Partizan među sankcionisanim klubovima. Crno-bijeli su platili novac koji je Panter potraživao, ali su se žalili Saveznom sudu i čeka se konačan epilog ove mini-drame.
"Partizan je u potpunosti upoznat sa ovim slučajem. Trenutna zabrana će biti vrlo brzo ukinuta, jer je to bio neophodan korak kada je riječ o dogovorenom načinu isplate. Radi se o slučaju poreza Kevina Pantera u čije detalje nećemo ulaziti. Žalili smo se na ovu odluku Saveznom sudu u Švajcarskoj, a imajući u vidu da se naš klub prvi put žali Saveznom sudu, vjerujemo da to dovoljno objašnjava mišljenje o ovoj odluci BAT-a. Međutim, naša žalba ne obustavlja postupak", naglasili su tada iz redova Partizana i dodali: "U međuvremenu obezbijedićemo normalno funkcionisanje kluba, kao i ukidanje zabrane".
Podsjetimo, nkadašnji kapiten crno-bijelih tužio je klubu iz Humske zbog dugovanja od 200.000 evra. Taj spor je dobio zbog čega se Partizan našao na listi sankcionisanih klubova, a iz Partizana smatraju da je Savezni sud pogriješio i zato su se žalili.
Do tada, Partizan može da registruje nova pojačanja kao što su Žofri Lovernj i Kajl Olmen koji se očekuje od idućeg ljeta.
