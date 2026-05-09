Preokret kakav Liga šampiona ne pamti: Šakotin AEK prosuo ogromnu prednost i izgubio titulu u produžetku

Srpski trener Dragan Šakota nije uspio da osvoji FIBA Ligu šampiona sa AEK-om.

Srpski trener Dragan Šakota ispustio je drugu titlu FIBA Lige šampiona i dozvolio Ritasu da preokrene meč i poslije produžetka slavi 92:86 (80:80). Na početku se činilo da je borba za treće mjesto bila znatno uzbudljivija, ali je posljednjih 10 minuta igre donijelo neočekivani obrt. Ritas je istopio zaostatak od 17 poena, izjednačio i meč je ušao u produžetak.

Neizvjesna borba bila viđena u poslednjoj dionici i može se reći da je nadoknadila svu monotonost iz prethodnih 30 minuta. Da ste bilo kog navijača pitali, niko ne bi rekao da Ritas ima priliku da preokrene. AEK je izgledao snažno i timski, ali su Litvanci pokazali karakter, doduše samo u posljednjih 10 minuta. Greške su sveli na minimum, koristili gotovo svaki napad, za prva tri minuta postigli četiri trojke i počeli da diktiraju tempo u borbi za titulu. Poslije sedam minuta igre u završnoj četvrtini bilo je 25:17 za Ritas, a AEK čak pet minuta nije uspeo da dođe do koša iz igre. Bila je to impresivna četvrtina - puna preokreta, bolje igre Ritasa, bila je tu i tehnička treneru Zibernisu.

A onda 19 sekundi prije karija susreta Lukošius je pogodio daleku trojku i izjednačio na 80:80, pa nijedan tim u ostatku vremena nije uspio da dođe do poena. Naneli je promašio koš za pobjedu, dok na drugoj strani nije bilo mnogo prilike da se susret završi bilo kako osim produžetkom. A onda... potpuna dominacija Litvanaca.

AEK je potpuno potonuo, nije uspio da pronađe način i pored svih tajm-auta Dragana Šakote. Navijači grčkog tima potpuno su potonuli, ljubitelji Litvanaca bili su glasniji nego ikad i Ritasu je baš sve išlo na ruku. Posljednjih pet minuta počeli su serijom 10:2 i već tad je bilo jasno da drže potpunu kontrolu i da će postati šampioni!

Početak meča nije nagovještavao da se bilo šta krucijalno može desiti - poslije 10 minuta na semaforu stajalo 25:15 za AEK. Nije Ritas bio ništa bolji i u drugoj dionici, za 10 minuta ubacio je ravno 10 poena, dok je Grčki tim postigao 17 i na veliki odmor otišao je pri razlici 42:25. Za nešto veću razliku posebno je bio zadužen bivši košarkaš Partizana Džejms Naneli koji je u prvih nekoliko minuta postigao sedam poena, a onda na kraju dionice još dva.

Poslije poluvremena Ritas je pokazao zube, ali to nije bilo dovoljno. Igralo se gotovo neriješeno, AEK je ubacio 21, a rival 20. Spidi Smit je otvorio treću četvrtinu sa dvije trojke, dok tim iz Atine nije izgledao sjajno kao u prvom poluvremenu, jedinu trojku ubacio je Džejms Naneli, dok je tim živio uglavnom od poena sa linije penala.

Niko nije posumnjao da će AEK ijednog trenutka ugroziti ogromnu prednost, ali i to se dogodilo. Ritas je ubacio čak četiri trojke za tri minuta igre i našao se na 71:59, pa je klupa žutih hitno morala da reaguje. Međutim, grčki tim nije uspio da pronađe nešto bolji ritam, a faul na šutu za tri poena, koji je napravio Naneli, samo je donio "minus" 10 Litvancima (74:65). Tako je ispisano epsko finale FIBA lige šampiona...

Džejms Naneli je postigao 23 poena i pet skokova, Frenk Bartli je postigao 20. Na drugoj strani Lukošius je bio najbolji sa 23 poena, dok je Harding susret završio sa 16 i šest asistencija.

