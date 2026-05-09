logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Peti Mils blistao, ali Unikaha ipak slavila u meču za treće mjesto FIBA Lige šampiona

Peti Mils blistao, ali Unikaha ipak slavila u meču za treće mjesto FIBA Lige šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Unikaha je osvojila bronzu u FIBA Ligi šampiona.

Peti Mils blistao, ali Unikaha ipak slavila u meču za treće mjesto FIBA Lige šampiona Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Borba za treće mjesto u FIBA Ligi šampiona bila je kao finale - do posljednjeg trenutka napetost je bila u vazduhu, a na kraju je meč Unikaha - Tenerife završen pobjedom ljubičasto-zelenih 85:80. Derbi španskih timova lako je mogao da pripadne i iskusnom Petiju Milsu koji je bio sjajan sa 23 poena i 53 posto uspješnosti iz igre, ali je Unikaha u ključnim mementima donosila prave odluke, dovoljne za bronzanu medalju.

Iako početak nije nagovještavao spektakl, utakmica za treće mjesto bila je više nego zanimljiva. Iskusni Peti Mils, kao i Giorgi Šermandini bili su pravi užitak na terenu, iako imaju 37 godina - vodili su tim, a Amerikanac je bio taj koji je u važnim momentima prve dionice davao koševe za Terenife. Na drugoj strani Kilija Tili bio je taj koji je vodio Unikahu dok je Olek Balcerovski uglavnom sa linije penala smanjivao zaostatak.

Na kraju, Unikaha je uspjela da povede poslije prve dionice, ali je već u drugoj rival pokazao bolju igru. Osvojio ju je 23:17, a Šermadini je bio lider na terenu dok mu je Fernandez pomagao za prelazak u vođstvo. Ipak, igrači Tenerifa nisu uspjeli da održe prednost, igralo se uz mnogo uspona i padova oba tima, pa je tako Unikaha poslije velikog odmora imala seriju od 15:2 i samim tim stigla je do prednosti od 54:50.

Tako se igralo i u nastavku, ekipe su se neprestano smjenjivale u vođstvu i činilo se da će iskustvo Tenerifa donijeti i pobjedu. Međutim, dvije trojke i poeni sa linije penala minut prije kraja susreta bili su jasan znak da će Unikaha slaviti, a onda je uslijedila trojka Fernandeza koja je 34 sekunde prije kraja meča pokvarila planove i donijela zaostatak Tenerifa od 82:80. Pokušao je Peti Mils sa sedam metara da smjesti trojku 13 sekundi prije kraja susreta i tako unese uzbuđenje, ali je promašio i omogućio Unikahi da se okiti bronzom u FIBA Ligi šampiona.

Čejs Odidži je vodio Unikahu sa 15 poena, Tili je postigao 13 i šest skokova, a Tajler Kalinoski 12, dok je Balcerovski susret završio sa 11. Na drugoj strani je Peti Mils ubacio 23, a Šermadini 14, dok je Fernandez postigao 13 poena, a Fran Guera 10. 

Bonus video: 

Pogledajte

01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Unikaha FIBA Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC