Igokea bez pehara u Ligi šampiona: Ubjedljiv poraz mladih "igosa" u finalu

Aleksandrovčani nisu uspjeli da se domognu drugog trofeja u FIBA ligi šampiona.

Juniori Igokee sezonu u FIBA Ligi šampiona za omladince završavaju na drugom mjestu.

Mladi Aleksandrovčani poraženi su u finalu ovog takmičenja od litvanskog Ritasa 54:77, te su tako propustili priliku da na domaćem terenu dođu do drugog pehara u FIBA Ligi šampiona.

IGOKEA - LIJETUVOS RITAS 54:77 (9:20, 15:19, 18:25, 12:13)

Birzinis je predvodio goste sa 15 poena i sedam skokova, 13 je dodao Bujvidas, a 12 Krivas. Kod Igokee se istakao Perišić sa 12 poena.

Tim iz Vilnjusa tako je stigao do treće titule u posljednje tri sezone. "Igosi" su osvojili premijerno izdanje 2023. godine, a onda je uslijedila dominacija litvanskog tima, koji je i večeras bio ubjedljiv u Laktašima.

U meču za treće mjesto belgijski Ostende bio je bolji od njemačkog Telekom Bona 80:78, dok je banjalučki Borac na kraju bio petoplasirani. Mladi košarkaši iz Banjaluke u meču za plasman bili su bolji od Oldenburga 57:54, pa su premijerni nastup u FIBA Ligi šampiona za juniore okončali na petom mjestu.