Bosna protiv Igokee za prednost domaćeg terena u plej-inu: "Ovo je utakmica koja ima posebnu težinu"

Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaši Bosne i Igokee m:tel sastaju se u subotu u Zetri (18.00), u meču koji može da odgovori na pitanje koja će od ove dvije ekipe u plej-in ući sa sedme pozicije.

Ista donosi prednost domaćeg terena u okršaju sa osmoplasiranim timom, a pobjednik ovog meča steći će direktno pravo nastupa u četvrtfinalu, bez razigravanja sa pobjednikom susreta dva najslabije plasirana tima u plej-autu.

"Ovo je utakmica koja ima posebnu težinu za nas, ne samo zbog bodova, nego i zbog šireg konteksta sezone jer smo u direktnoj borbi za plej-of pozicije. Igokea je ekipa koja godinama igra na visokom nivou, sa jasnim sistemom i iskustvom u utakmicama ovakvog intenziteta. Ključno će biti da ostanemo disciplinovani, da ne ulazimo u serije grešaka i da budemo fokusirani svih 40 minuta. Pred našim navijačima želimo da pokažemo energiju, karakter i borbu za svaki posjed. Utakmica u Klužu nam je pokazala u kojem smjeru treba da idemo, momci su dobro radili i s timskom igrom kakvu smo prikazali prije sedam dana, sigurno možemo da se nadamo pozitivnom rezultatu", rekao je trener sarajevskih "studenata" Muhamed Pašalić u najavi ovog meča.

Utakmicu je najavio i Edin Atić, koji je u dva navrata (u sezonama 2020-2021 i 2023-2024) nosio dres Aleksandrovčana.

"Znamo šta ova utakmica znači za nas. Svaka lopta, svaki duel i svaki posjed su važni. Igokea je kvalitetan protivnik, ali mi igramo na domaćem terenu i uz podršku naših navijača želimo da pokažemo karakter i dođemo do pobjede. Spremni smo da ostavimo sve na parketu."

