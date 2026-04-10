logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bosna protiv Igokee za prednost domaćeg terena u plej-inu: "Ovo je utakmica koja ima posebnu težinu"

Dragan Šutvić
Meč se igra u subotu u Zetri (18.00).

Najava utakmice Bosna Igokea Muhamed Pašalić Edin Atić Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaši Bosne i Igokee m:tel sastaju se u subotu u Zetri (18.00), u meču koji može da odgovori na pitanje koja će od ove dvije ekipe u plej-in ući sa sedme pozicije.

Ista donosi prednost domaćeg terena u okršaju sa osmoplasiranim timom, a pobjednik ovog meča steći će direktno pravo nastupa u četvrtfinalu, bez razigravanja sa pobjednikom susreta dva najslabije plasirana tima u plej-autu.

"Ovo je utakmica koja ima posebnu težinu za nas, ne samo zbog bodova, nego i zbog šireg konteksta sezone jer smo u direktnoj borbi za plej-of pozicije. Igokea je ekipa koja godinama igra na visokom nivou, sa jasnim sistemom i iskustvom u utakmicama ovakvog intenziteta. Ključno će biti da ostanemo disciplinovani, da ne ulazimo u serije grešaka i da budemo fokusirani svih 40 minuta. Pred našim navijačima želimo da pokažemo energiju, karakter i borbu za svaki posjed. Utakmica u Klužu nam je pokazala u kojem smjeru treba da idemo, momci su dobro radili i s timskom igrom kakvu smo prikazali prije sedam dana, sigurno možemo da se nadamo pozitivnom rezultatu", rekao je trener sarajevskih "studenata" Muhamed Pašalić u najavi ovog meča.

Utakmicu je najavio i Edin Atić, koji je u dva navrata (u sezonama 2020-2021 i 2023-2024) nosio dres Aleksandrovčana.

"Znamo šta ova utakmica znači za nas. Svaka lopta, svaki duel i svaki posjed su važni. Igokea je kvalitetan protivnik, ali mi igramo na domaćem terenu i uz podršku naših navijača želimo da pokažemo karakter i dođemo do pobjede. Spremni smo da ostavimo sve na parketu."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

KK Bosna KK Igokea košarka ABA liga Muhamed Pašalić Edin Atić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC