Prije 47 godina Bosna pokorila Evropu: Nezaboravna generacija "studenata" ostvarila najveći uspjeh ikad

Bosna je 5. aprila 1979. godine postala šampion Evrope.

Izvor: basket.ba

Na današnji dan, prije 47 godina, Košarkaški klub Bosna je postao šampion Evrope. U finalnoj utakmici odigranoj 5. aprila 1979. godine u Grenoblu pred 12.000 navijača, sarajevski "studenti" trijumfovali su protiv italijanskog Emersona rezultatom 96:93 i ispisali najsvjetliju stranicu klupske istorije.

Bosna je prvi put nastupala na najboljem evropskom takmičenju i malo ko je vjerovao da mogu da ode kraja i osvojiti titulu. Ipak, sarajevski tim je tada, predvođen legendarnim Mirzom Delibašićem, Žarkom Varajićem i Bogdanom Tanjevićem, ostvario najveći klupski uspjeh bh. košarke.

Varajić je postigao 45 poena, što je i danas apsolutni rekord u finalima Kupa šampiona i Evrolige, dok je Delibašić ubacio 30.

Nezaboravnu generaciju "studenata" činili su kapiten Žarko Varajić, Mirza Delibašić, Ratko Radovanović, Sabit Hadžić, Boro Vučević, Predrag Benaček, Ante Đogić, Boško Bosiočić, Nihad Izić, Svetislav Pešić, Dragan Zrno, Sabahudin Bilalović te Almir Dervišbegović i Sulejman Duraković, koji nisu bili među 12 igrača u finalnom susretu.

Trener ekipe je bio Bogdan Tanjević, a asistirao mu je Draško Prodanović.

Bosna je, inače, u gupnoj fazi takmičenja odmjerila snage sa Zbrojovkom Brno (Češka), Partizanijem (Albanija) i AEL-om (Kipar). U takvoj konkurenciji, upisala je pet pobjeda i jedan poraz, izborivši mjesto u drugom krugu, zajedno sa još pet osvajača grupa.

Među njima je bio i Emerson, koji je zajedno sa Bosnom imao omjer 7-3, dok su iza ostali Makabi (6-4), Real Madrid (6-4), Huventud (3-7) i Olimpijakos (1-9).

BOSNA – EMERSON 96:93 (45:43)

BOSNA: Vučevic, Đogić 6, Benaček 3, Bosiočić 2, Izić, Radovanović 10, Zrno, Varajić 45, Delibašić 30, Bilalović, Hadžić, Pešić.

EMERSON: Gergati 7, Kolombo 2, Gualko 16, Morze 30, Osola, Menegin 10, Kaneva, Tosarini, Kararija 1, Jalverton 27.

