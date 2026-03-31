Bosna upisala novi poraz od Partizana u ABA ligi.

Izvor: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Nakon debakla u Sarajevu od Partizana, u kojem je Bosna doživjela poraz od čak 40 poena razlike (56:96), sarajevski "studenti" još jednom su morali da čestitaju "crno-bijelima".

Ovog puta Partizan nije bio toliko ubjedljiv, ali je ipak upisao novi siguran trijumf - 82:66, za prodor na prvo mjesto ABA lige.

Muhamed Pašalić nije bio zadovoljan izdanjem svojih izabranika u petom kolu Top 8 faze regionalnog takmičenja.

"Prije svega, čestitke ekipi Partizana na pobjedi. Nismo odigrali meč onako kako sam ja zamišljao i kako sam htio, ali momci su se borili i dali su svoj maksimum. Povrede na bekovskim pozicijama prate nas još od pauze. Nikako da se skupimo, falili su nam igrači na lopti. Imali smo 19 izgubljenih lopti protiv ne tako agresivne odbrane Partizana, koji je izašao iz duplog kola Evrolige i energetski nije bio na svom nivou", poručio je Pašalić.

Vidi opis Trener Bosne nakon poraza u Beogradu: Nismo odigrali kako sam zamislio i htio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: AS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Dobra skok-igra nije nagrađena

Iako je Bosna imala veliki broj skokova, takva igra nije nagrađena boljim rezultatom.

"Ne mogu da shvatim kako, uprkos 15 ofanzivnih skokova, iz toga nismo više profitirali, već smo osvojili samo 12 poena. Dakle, iz šest ofanzivnih skokova uspjeli smo da poentiramo, a iz devet nismo. Sve u svemu, moramo da nastavimo da radimo. Nadam se da ćemo što prije biti kompletni i da ćemo što spremniji dočekati utakmicu sa Klužom naredne sedmice", dodao je trener Bosne.

Bosna i Igokea dijele posljednju poziciju sa skorom 9-12.