Igokea u finalu Lige šampiona! Večeras bitka za drugi trofej

Juniori Igokee m:tel izborili su plasman u finale FIBA Lige šampiona.

Izvor: fiba.basketball

Juniori Igokee m:tel igraće večeras za titulu u FIBA Ligi šampiona za omladince! Mladi tim Aleksandrovčana je u u polufinalnom okršaju, u subotu uveče, porazio belgijski Ostende rezultatom 83:73 i zakazao finalni susret sa litvanskim Viljnusom.

"Igosi" su bili u minusu od pet poena poslije prve četvrtine (21:16), ali su potom dobili preostale tri, a najubjedljivije su riješili drugu (15:24), poslije koje su imali četiri poena "viška".

Na putu do polufinala, Igokea m:tel je u grupnoj fazi lako izašla na kraj sa ekipom azerbejdžanskog Sabaha (88:58), nakon čega je porazila i Ludvigsburg (88:82).

Finalni meč u dvorani u Laktašima počinje u 19.00 časova.

Igokea m:tel će, inače, večeras igrati za svoju drugu, a Viljnus za treću titulu u ovom takmičenju. Klubu iz Aleksandrovca pripalo je prvo izdanje takmičenja, u Bursi 2023. godine, dok su Litvanci osvajali trofej 2024. godine u Debrecinu i prošle godine u Manisi.

Viljnus takođe ima i bronzu sa prvog takmičenja, dok je Igokea m:tel na drugom turniru doživjela poraz od Tofaša (93:89) u borbi za treće mjesto.

