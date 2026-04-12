logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea u finalu Lige šampiona! Večeras bitka za drugi trofej

Dragan Šutvić
0

Juniori Igokee m:tel izborili su plasman u finale FIBA Lige šampiona.

Igokea u finalu FIBA Lige šampiona

Juniori Igokee m:tel igraće večeras za titulu u FIBA Ligi šampiona za omladince! Mladi tim Aleksandrovčana je u u polufinalnom okršaju, u subotu uveče, porazio belgijski Ostende rezultatom 83:73 i zakazao finalni susret sa litvanskim Viljnusom.

"Igosi" su bili u minusu od pet poena poslije prve četvrtine (21:16), ali su potom dobili preostale tri, a najubjedljivije su riješili drugu (15:24), poslije koje su imali četiri poena "viška".

Na putu do polufinala, Igokea m:tel je u grupnoj fazi lako izašla na kraj sa ekipom azerbejdžanskog Sabaha (88:58), nakon čega je porazila i Ludvigsburg (88:82).

Finalni meč u dvorani u Laktašima počinje u 19.00 časova.

Igokea m:tel će, inače, večeras igrati za svoju drugu, a Viljnus za treću titulu u ovom takmičenju. Klubu iz Aleksandrovca pripalo je prvo izdanje takmičenja, u Bursi 2023. godine, dok su Litvanci osvajali trofej 2024. godine u Debrecinu i prošle godine u Manisi.

Viljnus takođe ima i bronzu sa prvog takmičenja, dok je Igokea m:tel na drugom turniru doživjela poraz od Tofaša (93:89) u borbi za treće mjesto.

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea košarka FIBA Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC