Juniori Igokee m:tel pregazili AEK! Plus 35 u Mađarskoj - protiv Nimburka za polufinale!

Aleksandrovčani su trijumfovali nad Atinjanima na startu grupne faze FIBA Lige šampiona.

Juniori Igokee m:tel deklasirali su AEK na startu FIBA Lige šampiona u Debrecinu!

Aleksandrovčani su razlikom od 35 poena (55:90) trijumfovali nad atinskim AEK-om, pa će u četvrtak od 11.00 časova za prvo mjesto u grupi i plasman u polufinale igrati protiv češkog Nimburka, koji je tokom jučerašnjeg dana takođe upisao ubjedljiv trijumf nad Grcima (115:80).

Već poslije prvog poluvremena bile su praktično otklonjene sve dileme u ovom duelu. Nakon prva dva kvartala, Igokea m:tel je bila u prednosti od 24 poena (28:52), a do kraja je sigurnom igrom u odbrani i napadu prednost samo uvećana do konačnih plus 35.

U taboru "igosa" prednjačili su Andrej Aćimović i Luka Jovičić, koji su u pobjedi učestvovali sa po 13 poena, dok su Andrej Vuleta i Faruk Duvnjak postigli po poen manje.

Kod Grka, jedini sa dvocifrenim brojem poena bio je Viktoras Kalidis sa 14 poena.

U slučaju da Igokea m:tel bude poražena u duelu sa Česima, razigravaće za plasman od petog do osmog mjesta kao drugoplasirana ekipa u grupi.

