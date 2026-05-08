Gedraitis doživio najtežu povredu u sportu: Užasne vijesti za bivšeg igrača Crvene zvezde

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Rokas Gedraitis doživio je najtežu moguću povredu u sportu, stradao je prednji ukršteni ligament koljena.

Rokas Gedraitis (33) doživio je najtežu moguću povredu u sportu - pokidao je prednji ukršteni ligament koljena. Do povrede je došlo u polufinalu Fajnal-fora FIBA Lige šampiona i čeka ga duga pauza. Veliko je pitanje kada će moći da se vrati na teren. Loše vijesti potvrdio je njegov klub Tenerife.

"Medicinski pregledi ustanovili su da je Rokas Gedraitis poslije nezgodnog pada na utakmici doživio kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta desnog koljena. Do povrede je došlo na utakmici koju smo igrali protiv Ritasa u polufinalu FIBA Lige šampiona", stoji u zvaničnom saopštenju španskog kluba.

Ritas je pobijedio u tom meču (87:69) i za titulu će igrati protiv AEK-a iz Atine koji je savladao Unikahu (78:65). Što se Gedraitisa tiče on je potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom prošle sezone poslije odlaska iz Crvene zvezde i vidjećemo kada će moći da se vrati na teren. Kod ovakvih povreda period oporavka je oko devet mjeseci.

