Rokas Gedraitis otišao iz Zvezde: Litvanac više neće igrati u Evroligi

Litvanski košarkaš Rokas Gedraitis više neće nositi dres Crvene zvezde, jer je došlo do raskida saradnje.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Crvena zvezda i litvanski igrač Rokas Gedraitis okončali su saradnju, pa će on u novoj sezoni nositi dres nekog drugog kluba. Litvanac koji pokriva pozicije tri i četiri prethodne dvije sezone nosio je dres srpskog kluba, ali će karijeru nastaviti u Španiji, gdje je već igrao ranije.

Kako prenosi "BasketNews", odnosno njihov novinar Donatas Urbonas, Zvezda i Gedraitis su sporazumno prekinuli saradnju, a Litvanac napušta i Evroligu.

Dosadašnji košarkaš crveno-bijelih trebalo bi uskoro da pojača Tenerife, jedan od najboljih španskih timova tokom posljednjih nekoliko sezona.

Ekipa Tenerifa je učestvovala na poslednja četiri fajnal-fora FIBA Lige šampiona, a ima i dvije titule u posljednjih devet sezona tog takmičenja. Redovni su i u plej-ofu španskog prvenstva, a u domaćem prvenstvu često pobjeđuju predstavnike Španije u Evroligi, koji tradicionalno važe za najbolje timove na kontinentu. Svakako, biće to dobar izazov za Gedraitisa, koji je do nedavno figurirao kao potencijalno pojačanje Virtusa.

Bio je i Rokas Gedraitis svestan da se bliži njegov rastanak sa Zvezdom, pošto je nedavno govorio o odlasku iz Beograda. "Trenutno sam u potpunoj neizvesnosti. I dalje čeka. Sve bi trebalo da se reši u narednih 10 dana do dve nedelje. Rekao bih da su šanse da odem 50 odsto i 50 odsto da ostanem. Neizvjesnost me čini malo nervoznim. Volio bih i dalje da igram van Litvanije. Mislim da ću uvijek moći ovdje da se vratim, ali ako postoji šansa da ostanem preko, zašto da ne?", rekao je on.

Rokasu Gedraitisu će ovo biti povratak u Španiju, pošto je tri godine igrao za Baskoniju. Prije toga je jednu sezonu igrao Evroligu u dresu Albe, pa Litvanac posle šest godina u najjačem evropskom takmičemju odlazi u potrazi za novim izazovima. Gedraitis je u sezoni 2024/25 odigrao 34 meča u Evroligi, uz prosjek od 4,8 poena, dva skoka, 0,8 asistencija i 0,7 ukradenih lopti. Odigrao je i 33 meča u ABA ligi, uz prosjek od 6,7 poena, 2,8 skoka, 0,9 asistencija i 0,6 ukradenih lopti.