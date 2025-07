Rješava se sudbina Rokasa Gedraitisa u Zvezdi, sada je 50-50

Rokas Gedraitis nije siguran šta je sljedeći korak u njegovoj karijeri. Možda ostane u Crvenoj zvezdi, a možda je vreme za odlazak.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će napraviti velike promjene u timu za narednu sezonu, a na krilnim pozicijama će se najviše mijenjati. Nakon što je otišao Majk Daum, tim je napustio Džon Braun, vrlo vjerovatno ide Luka Mitrović sada postoji mogućnost da se od crveno-bijelog dresa oprosti Rokas Gedraitis.

Iskusni Litvanac je poslije odlične prve sezone u Zvezdi u drugoj godini igrao manje i davao je prosječno 4,8 poena uz 2 skoka po meču u Evroligi. Sada je za litvanski "Basket njuz" pričao o svojoj budućnosti.

"Trenutno sam u potpunoj neizvjesnosti. I dalje čeka. Sve bi trebalo da se riješi u narednih 10 dana do dvije sedmice. Rekao bih da su šanse da odem 50 odsto i 50 odsto da ostanem. Neizvjesnost me čini malo nervoznim. Volio bih i dalje da igramo van Litvanije. Mislim da ću uvijek moći ovde da se vratim, ali ako postoji šansa da ostanem preko, zašto da ne?", rekao je on.

Koga Crvena zvezda ima na krilnim pozicjama?

Crvena zvezda ima Nikolu Kalinića, Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca koji su preostali kao domaći igrači iz prošle sezone. Stigao je Čima Moneke kao veliko pojačanje, tu je i drugi Nigerijac Džordan Nvora, a kao jedno od prvih pojačanja je obajavljen Semi Odželej.