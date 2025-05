Dragan Šakota je neuništiv: Sa 72 godine otišao na F4, pa potpisao novi ugovor

Dragan Šakota je sa 72 godine potpisao novi ugovor sa AEK-om.

Nema namjeru da stane Dragan Šakota. Iskusni srpski trener je potpisao novi ugovor i vodiće ekipu AEK-a i naredne sezone. Iako ima 72 godine nekadašnji kultni košarkaš IMT-a nastaviće trenersku karijeru koja traje već duže od 40 godina. Ove sezone je sa atinskim klubom stigao do odličnih rezultata pošto ih je doveo do F4 FIBA Lige šampiona i do polufinala grčkog prvenstva.