JOKIĆEVA ODLUKA? ZAVISI KAKO SE TUMAČI! Legendarni stručnjak o Srbiji: "Žao mi je, nikako da se sastavimo!"

Nikola Jokić opet neće igrati za reprezentaciju Srbije, a to je prokomentarisao i Dragan Šakota.

Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je prijateljski meč protiv Portorika u Beogradu, deklasirala (110:75) jednog od rivala sa Mundobasketa i zatim se zaputila u Aziju. Pred Svjetsko prvenstvo na programu su još dvije prijateljske utakmice, a selektor Svetislav Pešić već dugo zna da velikom takmičenju neće računati na Nikolu Jokića, koji je po četvrti put u karijeri odbio poziv državnog tima.

Odluka je izazvala mnogo pažnje, a ta dešavanja komentarisao je i iskusni trener Dragan Šakota, gost podkasta Mileta Ilića.

Nekadašnji srpski reprezentativac ugostio je u emisiji stručnjaka sa pet decenija trenerskog staža, a Šakota se tom prilikom dotaka o pojedinih otkaza u nacionalnom timu. Najveći među njima je izostanak Nikole Jokića, čiji razlozi za propuštanje Mundobasketa bi mogli različito da se tumače.

"Ne postoji čovjek kojem nije žao što Jokića nećemo gledati jer stvarno je toliko dominirao i toliko je mnogo uradio u ovoj godini u NBA da jednostavno svima je bila želja da se pojavi. Sad pitanje je kako bi on izgledao poslije svega toga i tih napora koje je imao. Da li bi on imao dovoljno volje da igra? I to je na neki način ljudski, ali razlog za otkaz zavisi kako ga tumačiš. Prošli put je bilo da mu se porađa žena i to jeste... Uvijek ti možeš da nađeš neki razlog. Pa su onda sad ovi neki momci mlađi, ne znam šta je njima razlog, što nisu u ekipi, da li su povrijeđeni? Mislim na Pokuševskog, on je stvarno odsustvovao", počeo je Dragan Šakota.

"Žao mi je što nikako da se sastavimo kako treba. Na kraju i ovo finale što smo izgubili u Turskoj mislim da smo nabrojali jedno osam igrača koji su trebali da budu tu, a nisu bili u tom trenutku. Igrali smo finale bez plejmejkera jer se i Jović povrijedio, a na drugoj strani Dragić i Dončić u najavi svoje velike karijere."

Nekadašnji selektor reprezentacije prisjetio se zatim da nacionalni tim već dugo ima probleme da se sastavi: "Žao mi je što nikako da se sastavimo kako treba. Na kraju i ovo finale što smo izgubili u Turskoj mislim da smo nabrojali jedno osam igrača koji su trebali da budu tu, a nisu bili u tom trenutku. Igrali smo finale bez plejmejkera jer se i Jović povrijedio, a na drugoj strani Dragić i Dončić u najavi svoje velike karijere."

Upravo je Evropsko prvenstvo u Turskoj na kojem je Srbija osvojila srebrnu medalju posljednji turnir sa kojeg se nacionalni tim vratio uz odličje oko vrata. Selekcija koju je 2017. godine predvodio Aleksandar Đorđević poražena je u finalu od Slovenije nakon velikih kadrovskih problema tokom turnira, a od tada je prošlo šest godina i nova medalja nije stigla u Srbiju.