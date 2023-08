Najbizarniji momenat Jokićeve karijere! Miško progovorio: Doktor me zove, a ja u šoku - kako je to uradio!?

Miško Ražnatović pričao je o Nikoli Jokiću i načinu na koji je počeo da radi.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot/Biznis priče

Nikola Jokić je dvostruki MVP NBA lige, šampion sa Denverom, već ga porede sa najboljim igračima u istoriji najjače lige na svijetu. Ko zna kako bi njegova karijera išla i šta bi se sve dešavalo da se sa njim nije radilo na poseban način od prvih koraka. Prošao je kroz Megu i odatle je otišao "preko okeana". Kako je sve to izgledalo ispričao je njegov menadžer Miško Ražnatović, koji je otkrio i jednu od njegovih najbizarnijih povreda.

Rad, posvećenost i malo sreće, to je u kratkim crtama recept za Nikolin uspjeh.

"Ne postoji nijedan biznis na svijetu gdje je realizacija na 100 odsto. Bilo je dosta igrača koji su sa 16-17 mnogo obećavali, pa nije došlo do realizacije. Bilo je i drugih primjera. Ovo što je Jokić uradio, nije bilo u planu. Vidjelo se da je sjajan, da ima talenat koji daje nadu da će biti nešto fantastično, struktura tijela i mišićna masa govorili su da neće biti ništa. Ispalo je nešto nevjerovatno. Živa je to materija, teško je izvući zaključak zašto je neko uspio, a neko ne. Nikola je imao tri-četiri rasksrnice gdje se biralo da li lijevo ili desno, pa smo htjeli desno i onda otišli lijevo, da smo otišli desno, mnogo toga se ne bi dogodilo", počeo je Ražnatović razgovor za "Biznis priče".

Jokić nije imao građu za košarkaša, imao je višak kilograma i to nije nikakva tajna.

"Nikola je došao u Megu i poslije par dana je bilo jasno da se radi o nestvarnom talentu, ali tijelo nije to pratilo. Poslije prvog treninga, naš kondicioni trener je rekao da moramo da sklonimo ovog malog jer će sutra da se povrijedi. Trenirao je samo sa kondicionim da bi ga on osposobio da trenira."

U tom periodu dogodila se jedna čudna povreda.

"Najsmješnija stvar bila je iz perioda u Megi, tad smo igrali mečeve u Sremskoj Mitrovici. Dan pred utakmicu napravili smo okupljanje u centru, bina, muzika, igrači su imali slobodan dan, bez treninga, bio sam baš ponosan na sve to. Uveče me pozvao doktor i rekao da je Nikola povrijeđen i da neće moći da igra oko nedjelju dana. Bio sam šokiran, kako je uspio da se povrijedi kad nije bilo nikakvih fizičkih aktivnosti? Ispostavilo se da je i tada bio u centru pažnje, podijelio je stotine autograma i dobio je upalu tetive desne ruke, morali smo da je imobilišemo na oko nedjelju dana. Ostala mišićna vlakna bila su u srazmjeri sa tetivom u tom periodu", nasmijao se Miško.

Zahvaljujući igračima poput Nikole i Luke Dončića, sada se i u NBA ligi gleda više parametara.

"Da mi je neko rekao da će Jokić biti Ol-star u NBA ne bih mu povjerovao. Mnogo parametara je bilo koji nisu bili dobri niti u skladu sa onim što se traži u NBA. On daje nadu svima da mogu da budu MVP. Ako vidite Lebrona, Janisa, vi kažete sebi da to ne možete, jer oni imaju nevjerovatne fizičke predispozicije. Onda vidite Nikolu, njegove slike sa 12 godina, ona čuvena slika bez majice, pa kažete ako je on mogao, zašto ne mogu ja. Treba rad, posvećenost, malo sreće. Pojava Nikole, Luke Dončića ruši stereotipe o NBA zvijezdama, jer su oni atipični. Ne stidim se da im kažem da je neko super, jer nije fizički monstrum, jer ni oni nisu usmjereni toliko na fiziku do pojave Jokića i Dončića."

Pričao je potom o Megi.

"Nikola je najveći talenat koji sam ikada vidio, ponosni smo što je izašao iiz sistema Mege. Te stvari koje danas radi i koje gledaju sa nevjericom, nije ga naučio niko u Megi. Mega mu je pomogla jer mu nije smetala, nije sputavala njegov karakter i u tim teškim momentima kada je bio neraspoložen i imao nedoumice, ljudi su bili tu da ga forsiraju i da nastavi dalje. To je najveća uloga tog sistema, ranjivi su u tom uzrastu, Mega im pomaže, kažem da je to neka vrsta sigurne kuće. Neka vrsta štita koja ih brani od loše reakcije trenera, pravljenja grešaka, svega toga, kada odrastu dovoljno taj štit se otvori i oni odu."

Za kraj je otkrio i kako svi u klubu zajedno rade na jednom cilju.

"Znate kako košarkaši u svojim ugovorima imaju razne bonuse ako osvoje titulu ili tako nešto. U Megi imaju bonuse ako budu draftovani, ako potpišu NBA ugovor, svi su stimulisani i dišu istim plućima u tom smjeru. I žene koje čiste dvoranu, ekonomi, svi dobijaju bonus ako neko ode u NBA. I ti ljudi koji rade takve stvari žele da im stvore što bolje uslove. Skoro je nemoguća misija, ali je Mega to napravila. Puno ljudi je slavilo kad je Jokić otišao u NBA", zaključio je Ražnatović.