Pobjeda u derbiju sezone: Laktaši deklasirali BSK, titula sve bliže

Velika pobjeda Laktaša u borbi za plasman u Premijer ligu BiH.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Golovima najboljeg strijelca lige Milana Šikanjića, te Nikole Turanjanina i Ognjena Škorića, Laktaši su deklasirali banjalučki BSK 3:0 (0:0) u derbiju 23. kola m:tel Prve lige Republike Srpske, ujedno možda i najvažnijoj utakmici sezone, te tako jednog od glavnih konkurenata udaljili od borbe za šampionsku titulu.

Banjalučani su doživjeli težak poraz, a istovremeno se dodatno udaljili čak i od druge pozicije, koju nakon današnjeg trijumfa protiv zvorničke Drine (1:0) čvrsto drži Rudar Prijedor.

Laktaši su prvi, imaju pet bodova prednosti nad "rudarima", a tim Slobodana Starčevića igra sjajno i sve je bliže da osvoji titulu i izbori povratak u premijerligaško društvo.

Istina, još mnogo je do kraja prvenstva, 11 kola, u opticaju su još 33 boda, tako da je do kraja sve moguće, ali po svemu prikazanom Laktaši su glavni favorit za pehar. To su potvrdili i danas, gdje su nakon 0:0 u prvih 45 minuta, u nastavku "dodali gas", postigli tri gola i stigli do više nego ubjedljivog trijumfa protiv Banjalučana.