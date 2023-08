NOVI SKANDAL ANALITIČARA U NBA! Napadao je Jokića zbog boje kože, pa se sad još više zakopao!

Nemušto objašnjenje Kendrika Perkinsa o skandalu koji je prošle godine izazvao.

Izvor: MN PRess/Twitter/SwipaCam/Screenshot

Bivši američki košarkaš Kendrik Perkins stekao je popularnost kao analitičar tokom prethodne sezone kada je na sva zvona "pljuvao" Nikolu Jokića. Sve je kulminiralo krajem januara, nakon što je Džoel Embid vodio Filadelfiju protiv preokreta protiv Denvera, poslije čega je Perkins počeo da "botuje" za Kamerunca, nudeći pritom sulude argumente protiv Jokića, na šta se čak i Somborac nasmijao.

Pamtimo i da je u sve upleo i "boju kože", rekavši da je Jokić prethodno postao MVP samo zato što je bijelac, međutim umjesto da se izvini zbog takvih riječi i da objasni zašto je to izgovorio - Perkins se praktično "zakopao još dublje". Što na kraju krajeva i nije tako veliko iznenađenje kod njega.

"Jedini problem koji sam tada imao je bio sa Redikom koji je rekao da optužujem nekoga da je rasista. Nikada nisam optužio nekoga da je rasista. Ispravi me ako griješim, ali rasizam je kada mrziš nekoga jer je druge boje. Rekao sam Rediku van programa da znam ljude tamne boje kože koji nikada nisu glasili u životu, kao i ja. Trčao sam tada da glasam za Baraka Obamu jer sam želio da vidim tamnoputog predsjednika. Da li me to čini rasistom? Ne. Samo zato što navijam za nekoga od mojih me ne čini rasistom", kazao je Perkins u vrlo čudnom objašnjenju.

Podsjetimo, Nikola Jokić nije dobio treći uzastopni trofej za MVP-a, ali mu je to na neki način skinulo pritisak sa leđa. Jokić je na terenu pokazao da je najbolji pošto je Denver odveo do šampionskog prstena, prvog u istoriji ove franišize, što je na neki način i mnogo važniji trofej od MVP priznanja.