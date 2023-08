Imali smo Jokića, pa smo bili peti! Oglasio se Muta: Kad vidim Pešićev tim, ne znam koga bih odstranio!

Muta Nikolić je govorio o budućnosti reprezentacije Srbije, ali i o Nikoli Jokiću.

Izvor: MN PRESS

Poznati srpski trener Miroslav Muta Nikolić poručuje da smo "pokazali po ko zna koji put da smo najtalentovanija nacija za košarku u Evropi" poslije osvajanja zlata na Evropskom prvenstvu za juniore u Nišu, dodajući da prije svih čestita mladim igračima i stručnom štabu na čelu sa Nenadom Stefanovićem.

"Kroz utakmice u KLS dobili su preko potrebne minute na terenu i stekli su rutinu igrajući sa starijima i fizički jačima od sebe. I ne samo to, naučili su nešto i samo gledanjem. To je izuzetno važno za mlade igrače. Iz tog razloga moramo da ojačamo KLS i maksimalno da pružimo podršku tom projektu. To sam oduvijek govorio, i kad sam bio trener Partizana, to govorim i sada, jer odatle smo svi mi potekli", objasnio je Nikolić.

Ko je sve igrao u KLS, ali i donio zlato Srbiji? To su Nikola Topić, Filip Jović (OKK Beograd), Ognjen Romić, Aleksa Ristić (Dinamik) i Đorđe Ćurčić (Čačak 94), dok su u Superligi Srbije igrali još Matija Milošević, Pavle Nikolić (Borac), Bogoljub Marković i Andrej Mušicki (Mega).

"KLS mora da bude prirodni put razvoja za svu tu talentovanu djecu. Jer, mnogi od njih kad napune 18 godina nemaju gdje da igraju i zato odlaze u Mađarsku i Bugarsku, što je potpuno pogrešno. Spas za sve te talentovane i mlade igrače treba da bude Košarkaška liga Srbije", kazao je Nikolić i poručio zašto to misli: "Ne pričam to napamet, već iz ličnog iskustva, a navešću vam samo par primjera. Milenko Tepić je sa 15 godina debitovao u prvom timu Vojvdine gdje sam tada bio trener. Stefana Markovića sam sa samo 17 godina doveo u Vršac i rekao sam mu tada `i da ništa ne znaš, igraćeš 20 minuta`, jer sam osjetio da ne može da ne postane igrač. Bilo mu je potrebno samo malo vremena i srpljenja. I Dragana Milosavljevića sam iz Kruševca doveo u Radnički iz Kragujevca, a posljednji primjer je Dušan Beslać. Iz Dinamika, preko Vojvodine do reprezentacije Srbije i angažmana u Rusiji. Vjerujte mi, KLS je idelan poligon za sazrijevanje, jer može mnogo toga da im pruži".

Nikolić hvali i Topića i dodaje da "moramo da naučimo djecu da pobjeđuju i osvajaju medalje", što će stvoriti i pobjednički mentalitet za seniorsku reprezentaciju Srbije. Što se tiče nje, Niikolić je optimista pred Mundobasket iako ćemo igrati bez najboljeg igrača Nikole Jokića.

"Prije svih, fali nam Jokić, ali i sa njim u timu smo bili peti na Evropskom prvenstvu tako da to ne bi trebalo da bude opravdanje. Bekova imamo koliko hoćeš, da sam trener ne bih znao koga da odstranim iz ekipe. Posjedujemo zaista strašnu spoljnu liniju kao i vrlo mlade i izuzetno borbene igrače na poziciji četvorke – Petruševa i Smailagića. Svetislav Pešić ima bogato iskustvo, potrebno je samo da se dobro namjesti igra i u tom slučaju smatram da imamo ekiipu koja može da se bori za jednu od medalja. Neće biti lako, ali ja vjerujem u ovu ekipu i svi mi moramo da vjerujemo i da im damo podstrek", zaključio je Nikolić.