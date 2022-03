Treba li Srbiji stranac u ekipi? Šakota za MONDO o Panteru i Dončiću: Niko se ne bi bunio da je Luka došao!

Iskusni stručnjak Dragan Šakota u intevjuu za MONDO priča o strancima u reprezentaciji. Luki Dončiću, Kevinu Panteru, Marini Maljković...

Kada se u istu rečenicu stave Srbija i košarka prva pomisao je na velike reprezentativne uspjehe. Ono što je srpski nacionalni tim razlikovalo od drugih je bio identidet.

U odnosu na neke druge reprezentacije Srbija nije uzimala stranca, kao što su radili Makedonci sa Boom Mekejlebom, Crnogorci sa Tejlorom Ročestijem, Slovenci sa Entonijem Rendolfom, Španci sa Seržom Ibakom i Nikolom Mirotićem... Zbog toga se podigla velika prašina kada je selektor Svetislav Pešić potegao tu temu.

Popularni Kari je potom dao dodatno objašnjenje cijele situacije, a MONDO je kontaktirao još jednog bivšeg šefa struke nacionalnog tima. Dragana Šakotu koji je baš o toj temi pričao. Čovjeka koji je otkrio Kevina Pantera, jednog od igrača koji ima srpski pasoš i koji u teoriji može da obuče reprezentativni dres.

"Ja sam stranac koji živi u Grčkoj, imam grčki pasoš imam sva prava kao i Grci. Sa aspekta tih ljudskih prava, trebalo bi da može da igra i stranac koji ima državljanstvo, ako je dovoljno dobar. Naravno, prvo mora da postoji i interes za to. Prvenstveno interes Saveza, da li je njihov interes da igraju stranci ili možemo da ispoštujemo plan i program sa ovim igračima i da isforsiramo nekog mladog igrača", počeo je Šakota intervju za MONDO.

Poslije kratke pauze je nastavio sa obrazloženjem.

"Uvijek smo davali šansu mladim igračima. Čak i u nekim ranijim godinama. Niko se ne sjeća da su u generaciji Dragana Kićanovića igrači imali po 20 godina ili kada je generacija Vlade Divca osvajala, takođe je bila mlada. To su teške rasprave koje ne mogu da se riješe kroz medije. Odgovorni, pametni ljudi treba da donesu plan koji treba da bude opšte usvojen o pravcu naše reprezentacije. Ekipe poput Španije i Slovenije su to koristile, dovodile su vrhnske igrače i pravili su rezultate. Ako bi se to usvojilo, onda bih volio da to bude vrhunski igrač, a ne neko ko bi nekome uzeo mjesto."

DONČIĆ I PANTER - RAZLIKE SU JASNE!

Kada je Aleksandar Đorđević bio selektor postojala je šansa da Luka Dončić zaigra za "orlove". Na kraju je as Dalasa odabrao Sloveniju.

"Lakše bi bilo prihvatiti Dončića, tada je bilo teško procijeniti i pretpostaviti da će do ovog nivoa stići, ali se vidjelo da igrač pravi razliku. Sigurno da to nije isto sa Dončićem ili nekim drugim strancem. Tematika bi bila različita. Luka je tada bio mlad, vjerovatno bi prvo igrao za mlađe selekcije poput recimo Tristana Vukčevića koji je izabrao nas. Saša Dončić ima srpsko porijeklo, Lukin deda živi na Kosovu, da je došao kod nas ne bi se postavljalo pitanje. Isto je bilo i sa Goranom Dragićem koji je čist Srbin, tako se i sam izjašnjavao. Bio je ispod radara, počeo je da igra za mlađe selekcije Slovenije, nije bio primjećen kod nas."

Dao je iskusni stručnjak potom i primjer koji je osjetio na svojoj koži, sa svojim sinom Dušanom.

"Moj sin je pozvan u srpsku reprezentaciju, pa je onda suspendovan u Grčkoj jer se nije odazvao njihovom nacionalnom timu. Dobio je poziv za reprezentaciju Grčke dan pošto sam ja dobio njihovo državljanstvo. Sjećam se da je bio na pripremama sa Stevom Karadžićem, bio je prezadovoljan, uživao je, a onda su stigle vijesti o suspenziji. Nije mogao da igra za juniore AEK-a. Doživio sam sve to lično, tako da poznajem tu temu i znam o čemu se radi."

Postavili smo mu i direktno pitanje - da li bi mogao da zamisli Kevina Pantera u reprezentaciji?

"Mora da postoji obostrani interes. Ja sam otkrio Džej Ara Holdena, doveo sam ga iz Ostendea, pa je on poslije otišao u CSKA, napravio karijeru i zaigrao za reprezentaciju Rusije i dao koš za osvajanje zlata na Evrobasketu u Španiji. Panter je izuzetna ličnost, drag momak. Ako želi da igra i ako stručnjaci procijene da je kvalitetan, može da pomogne. Ne izjašnjavam se o tome, samo želim da kažem svoje mišljenje. Da sam trener kluba, doveo bih ga bez premišljanja, ali je reprezentacija komplikovana tema. Nije stvar ukusa da li se nekome sviđa ili ne. Svi zajedno treba da budu saglasni i da se donese odluka. Treba svi da budu zadvoljni kako bi se napravila pobjednička hemija."

"MARINA OPRAVDALA ODLUKE REZULTATIMA"

Marina Maljković je sa košarkašicama napravila velike uspjehe, a u tim je dovela Amerikanke. Prvo Danijel Pejdž, pa Ivon Anderson.

"U muškoj košarci će to uvijek biti izraženija tema, pa je i pitanje ko bi mogao da bude. Marina je izabrala Pejdž, pa Anderson i svoje odluke je opravdala sjajnim rezultatima. Zamislite da uzmemo stranca i da ne napravimo rezultat, možete da zamislite koliko bi osuda onda bilo. Ponavljam, to je kompleksno pitanje, treba napraviti analizu i onda donijeti odluku."

"PEŠIĆ JE PRAVI IZBOR"

Pohvalio je Šakota rad selektora Pešića i vjeruje da je on odlično rješenje za klupu Srbije.

"Provjeren trener sa velikim rezultatima i uspjesima, pogotovo sa reprezentacijom. To je kredit koji je garancija da će se ispuniti program. Ovi rezultati daju taj dodatni kredit i optimizam da nešto može da se ponovi sa te strane. Bolje staviti iskusnog trenera u ovakve vrste akcija, jer ne znaš ko će da dođe da igra, ni ko je u kakvoj formi, uigravanje ne postoji. Za dan ne možeš ti tu nešto da uigraš, već da moliš Boga da se ispune te neke informacije koje si dao. Mi smo malo drugačiji košarkaški narod, koliko god da želimo da pobjeđujemo, moramo da isforsiramo i nekog mladog igrača, jer ih imamo. Uvijek se ili planirano ili neplanirano nađe neki ekstra talenat. Taj posao je malo nezgodan, treba da pobjeđuješ po obavezi i da daš šansu mlađima. Upravo se to događa. Dobro stojimo, imamo velike šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo."

Šakota je vodio reprezentaciju na Mundobasketu u Japanu 2006. godine, ali je sada način pripreme drugačiji. Mnogo manje vremena, FIBA 'prozori', ne mogu da igraju oni najbolji...

"Uopšte nije lako, svi mi koji smo vodili reprezentaciju u nekim momentima, znamo šta su ti problemi. 'Prozori' bez najboljih igrača su hendikep za najbolje timove, jer oni najbolji imaju najviše igrača u NBA i Evroligi i prinuđeni su da se sa slabijim timovima bore na jednu loptu za prolaz na veliko takmičenje. Po meni, to ide na račun FIBA, jer ne znam zbog čega se forsira toliko 'prozora'. Objašnjavaju da je gledanost velika i to je normalno, pa svako hoće da gleda svoju reprezentaciju. Imali ste situaciju da Slovenija kao prvak Evrope nije izborila plasman na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska se muči da dobije Švedsku, a da ode na Mundobasket tamo bi igrao neki potpuno novi tim."

JEDNO RJEŠENJE ZA FIBA "PROZORE"

Prisjetio se iskusni stručnjak i kako je to izgledalo ranije i još jednom je istakao šta je po njemu rješenje za cijeli taj problem.

"Po meni te kvalifikacije treba da se odigraju tokom ljeta u nekom turnirskom formatu. Vodili smo pokojni Duda Ivković i ja tim 1990. godine u Argentini i sjećam se da su i tada bili 'prozori', ali se prvenstvo prekidalo. Imali smo pripreme u Splitu, trenirali, pa igrali meeve. Ovo sada je bolesno, jer Evroliga ne sarađuje sa FIBA."

Upravo je odnos te dvije organizacije "kamen spoticanja" u posljednje vrijeme.

"Postoji mnogo faktora koji utiču, mada je u osnovi sve nesporazum između osnivnih košarkaških organizacija. Boga molim da mi prođemo kako bismo igrali u najjačem sastavu. Ako se već forsiraju ti 'prozori' onda mora da se pronađe dogovor o prekidu prvenstva. Imamo dobar primjer u fudbalu, kada igraju reprezentacije onda se sve prekida, pa ne igra se ni Premijer liga koja je jedna od najjačih na svijetu. Rekao sam već, moj prijedlog je taj turnir tokom ljeta, da se smjeste svi timovi, odradi se na taj način, pa ko se plasira", zaključio je Šakota.

