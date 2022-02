Stranci će igrati za Srbiju pod ovim uslovom! Kari Pešić otvorio karte - "Da li pamtite Ognjena Kuzmića?!"

Selektor najotvorenije do sada govorio o mogućnosti da inostrani košarkaši sa srpskim dokumentima zaigraju za nacionalni tim Srbije.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Selektor Srbije Svetislav Pešić izašao je pred novinare u ponedjeljak sa lošim vijestima o povredama i odsustvu igrača.

Nakon što se osvrnuo na sastav tima i na povrede koje su "skratile" njegov spisak, kratko je najavio ono što čeka njegov tim ove i naredne nedjelje.

"Već se manje-više zna što igramo ovdje. Igramo te dvije utakmice, prvu 25. februara ovdje, a onda 28. u Slovačkoj. To je drugi prozor prve runde. Poslije nas čekaju tri ekipe iz druge grupe, gdje će biti Turska, Grčka i vjerovatno Velika Britanija. Dvije, odnosno tri jako kvalitetne ekipe. Nama je jako bitno da sa što više pobjeda uđemo u tu rundu. Prvi prioriteti su pobjede, a drugi su da vidimo na koje igrače možemo da računamo za velika takmičenja", naglasio je on.

Nakon što je prošle nedjelje saopštio spisak, Pešić je izazvao veliku pažnju izjavom da ne isključuje mogućnost da Amerikanci sa srpskim pasošem igraju za Srbiju.

"Bitno je da se dobro pripremimo, da iz ove situacije izvučemo maksimum, da dođemo do pobjede. To je u najkraćem šta mogu da vam kažem. Na spisku su svi igrači koji mogu da budu u neka vremena mogući kandidati. Imamo nekoliko vrlo interesantnih igrača koji se nalaze u Americi. Ovdje su rođeni, ali su im roditelji napustili Jugoslaviju, a srpskog su porijekla. Ima nekoliko igrača koji u ovom trenutku po nekoliko kriterijumima zadovoljavaju. Razmatramo sve mogućnosti koje su na raspolaganju. Svi su dobrodošli, ako ispunjavaju kriterijume."

Pešić je potom govorio o mogućnosti da stranci sa srpskim pasošem zaigraju među "orlovima". U opticaju je ukupno 11 košarkaša koji su nastupajući u Srbiji dobili dokumenta.

"Ne znam šta nije jasno, ja ne vidim spekulaciju. To su 11 igrača koji su dobili srpske pasoše i saglasnost. Ako su to dobili, obavezali su se da budu na raspolaganju selektorima", rekao je Pešić.

"Drugo je pitanje koji su kriterijumi za igranje. Prvi je kvalitet, a drugi želja... Od tih 11 koji su dobili pasoše, malo njih sada zadovoljava kriterijume, ali ne završava se to sutra", dodao je on.

Pešić je podsjetio na Ognjena Kuzmića i okolnost da je bio državljanin Finske, o čemu se malo znalo.

"Kuzmić kada je igrao, on je bio naturalizovan, jer je dobio pasoš poslije 16. godine", izjavio je on. "Mi nismo protiv stranaca, mi smo dio globalnog svijeta. To je važno da se kaže", dodao je Pešić.

Da li bi igrač koji se preziva Beron ili Smit mogao da igra za Srbiju?

"Postoje kriterijumi kojih se pridržavamo. Ako je on Beron ili Smit... Svi su na listi, ali moraju da zadovolje kriterijume. A to znači da su dobri, vraćaju se u odbranu imaju veliku želju... U čemu je problem?"