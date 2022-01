Srbija je bila na konopcima, ali imaju status među sudijama: Hrvat i dalje žali za Rijom - To je bolno iskustvo!

Samo jednu stvar bi promijenio na toj utakmici.

Košarkaške reprezentacije Srbije i Hrvatske imali su mnogo interesantnih duela od raspada Jugoslavije, a "vatreni" su veliku šansu propustili na Olimpijskim igrama u Riju.

Tada je Srbija slabije odigrala grupnu fazu i kao najslabije plasirana prošla u nokaut rundu, međutim bili smo pravi baš protiv Hrvata. "Vatreni" su vodili dobar dio utakmice, međutim na kraju smo slavili 86:83, a taj poraz i dan-danas boli njihovog čuvenog plejmejkera.

Roko Leni Ukić je u intervjuu za "Podkast Inkubator" ispričao da je peto mjesto na Olimpijskim igrama 2016. godine bilo senzacionalan rezultat, ali da meč četvrtfinala sa Srbijom još nije prežalio.

"Izgubili smo od Srbije na jednu loptu i to ne može niko da okarakteriše kao svjetsko čudo, ali... Bio sam tamo od prvog dana i to je bila najbolja hemija koju smo ikada imali u reprezentaciji. To mi je najteži poraz, tu utakmicu bih jedino ponovio...", ispričao je hrvatski košarkaš i nastavio da se priseća.

"Srbija je bila druga na svijetu tada, da ne pričam koje su sve medalje imali, završili su i te Igre kao drugi. Mi smo vodili šest razlike, imali smo ih na konopcima...".

Šta bi Roko promijenio na toj utakmici? Jedan faul pri kraju prvog poluvremena. Prisjetio se da je Hezonja propustio da napravi "mali faul" nad Stefanom Markovićem u kontri, pa da je sam morao da rizikuje drugi faul, a nakon toga ga je Miloš Teodosić nasamario za treći.

"Srbi imaju bolji status među sudijama, znam da mi do kraja ide treći jer Teodosić zna da izvuče faul poslije flopa. I naravno, ulazim u treći faul i eto... Nisam ušao sjajno u tu utakmicu, ali sam davao stabilnost, ta uloga je bila bitnija od statistike. Odbrambeno i plejmejkerski. Bilo mi je žao jer sam onda na poluvremenu sa tri faula ostao na klupi, oni su napravili seriju. Vratili smo se, ali jednu loptu prekratki", kazao je Roko Leni Ukić, pa zaključio:

"To je bolno iskustvo, ali u drugu ruku bili smo peti na Olimpijskim igrama što je fantastično. Da se ponovi da budemo peti u Parizu, svi bi rekli može...".