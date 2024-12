"Ispao sam seljačina i primitivac, izvinjavam se": Lalatović progovorio o haosu sa Dudićem

Nenad Lalatović pričao je o sukobu sa Feđom Dudićem.

Vojvodina je pobijedila Radnički u Superligi, a meč nije bio u prvom planu. Došlo je do verbalnog i umalo i fizičkog sukoba između trenera Nenada Lalatovića i Feđe Dudića. Prvo je bilo čarki na samom terenu, pa se onda to prenijelo i na konferenciju za medije gdje su se novinari umiješali da ih razdvajaju.

Šta se dogodilo? Svoju verziju događaja ispričao je Lalatović.

"Još u toku utakmice smo imali verbalni duel, trebalo je da moji igrači iz fer-pleja izbace loptu, nisu to učinili. Feđa mi se obratio, ja sam rekao da nisam vidio. Onda su poslije toga i oni bili u istoj situaciji, isto nisu izbacili loptu, krenuli u kontru, zamalo nam nisu dali gol. Ja sam se okrenuo i pitao ga zašto oni nisu izbacili loptu. I tu je bilo malo oštrih riječi, izletjela mi i psovka, to je moja greška. Jedina moja greška. Nisam nikome pokazivao da ću mu prerezati grkljan. Samo sam stavio prst na usta, da ućute na klupi. Bio sam nervozan, a trebalo je da prećutim", rekao je Lalatović za "Mozzart sport".

Nastavio je da objašnjava i šta je dovelo do incidenta na konferenciji za medije.

"Ja đuskam s igračima, mogli smo da budemo na minus sedam, a prišli smo na jedan bod, i iz te sreće izlazim u tunel, prolazim pored njega, ne javljam mu se. On ubrzava korak, govori 'kako te nije sramota!' Ja mu kažem da se skloni, a on sve vrijeme ide meni rame uz rame i pita me kako me nije sramota. Ponavljao sam mu da se skloni i da me ne provocira. Pratio me je sve do stolice. Onda kada smo ušli nastavio je, stavio je ruku pored moje, sklonio sam mu je i rekao mu 'tjeraj se' i onda sam skočio. Neshvatljivo. To je moja greška i izvinjavam se. Ispao sam seljačina, sramota me je samog sebe što sam zbog onakve glave ja po ko zna koji put ispao primitivac."

Istakao je da veliki dio krivice za sve to snosi upravo Feđa Dudić.

"On je tako provocirao Vladana Milojevića, Marku Saviću nije htio da pruži ruku, pa sjetite se poslije utakmice sa Mornarom šta je bilo. I on je meni, kad smo igrali, a ja radio u Lučanima, rekao da ne smije u Beograd, jer ga ne voli navijači Zvezde zbog Milojevića. Rekao sam mu tada 'ne boj se, niko tebe neće dirati. Srbija je velika, ovdje prihvatamo i Bošnjake i Arape i Kineze.' Pa ja nemam ništa protiv Bošnjaka, u Novom Pazaru me obožavaju. A, zamislite da sam ja ovo uradio u Sarajevu? Nije ni važno, ali kunem se u svoju majku: Ništa mu nisam rekao na nacionalnoj osnovi. Pravi sad žrtvu od sebe, a ovdje je prihvaćen kao Miloš Obilić. I neka je, zaslužio je, ali za mene on nije Obilić, on je samo Feđa Dudić i ja sam njega na terenu ponizio."

Za kraj je imao poruku za kolegu trenera. "Poštujem Dudića kao trenera, ali nisam ga sigurno napao iz čista mira. Ja sam ga na terenu 'ubio', u svim segmentima sam kao trener pobijedio. On je mene isprovocirao. Ja sam ispao najveći seljak. Nisam htio da sklonim. On je počeo da pravi žrtvu kad je vidio da se snima kamerom. On je bio pripremljen za to. Ja sam bio srećan, ja sam bio veseo. Da smo izgubili – ode meni glava. Ali on me je čekao, želio je predstavu i ja sam se, gluperda, upecao. Ispao sam budala, primitivac. Žao mi je, ja to nisam. I još jednom se izvinjavam", zaključio je Lalatović.