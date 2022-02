Nos mu je otišao lijevo ili desno, a baš ti igrači mi trebaju! Pešić otkrio loše vijesti na okupljanju reprezentacije

Selektor je smrknut došao na trening "A" selekcije u Pioniru

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Reprezentaciju Srbije očekuju mečevi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sa Slovačkom u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a tim povodom novinarima se u ponedjeljak prije večernjeg treninga obratio Svetislav Pešić.

Selektor nije raspoložen izašao pred novinare, jer je veliki broj igrača sa njegovog spiska ipak ostao van tima za dvomeč protiv Slovaka 25. februara u Beogradu i 28. februara u Ljevicama.

"Ništa se tu bitno ne mijenja, a za vas je bitno da objasnite javnosti zašto nisu Kalinić, Micić ili ovaj ili onaj pozvani. Oni su naravno na spisku, ali oni tog dana igraju utakmice redovnog kola Evrolige. Isto je bilo i u novembru, samo što je sada drugačija situacija jer većina klubova koji igraju 24. i 25. nije odigrala mečeve zbog korone, pa to nadoknađuju u vremenu kad mi igramo. Recimo Crvena zvezda igra 27. sa Fenerbahčeom. To su situacije na koje ne možemo da utičemo. Mi bi bili najsrećniji da su ti spomenuti igrači ovdje, ali nisu. Naravno i ostali igrači kao što su Jaramaz ili Todorović koga smo ponovo pozvali, ali on se ponovo povrijedio. I Jaramaz je povrijeđen i van 2 nedjelje, a biće još četiri nedjelje. A to su baš igrači koji meni trebaju", rekao je Pešić.

Selektor je otkrio i da bek Partizana Aleksa Avramović ne može da igra jer je finale Kupa Koraća napustio sa polomljenim nosem.

"Sinoć se povrijedio i Avramović, nos mu je otišao na lijevo ili desno, doktori su to vratili, ali on ne može dva dana da trenira. Igraće, ali sa maskom. I Uskoković je povrijeđen, a važan nam je on"

Prema Pešićevim rečima, predstavnici Košarkaškog saveza Srbije razgovarali su sa evroliašima u pokušaju da dobiju pojedine košarkaške za februarsku akciju. Ipak, "Kari" nema previše optimizma oko tih pregovora.

"Vidjećemo razgovarali smo sa Panatinaikosom, ali je to praktično nemoguća misija. Razgovori su obavljeni sa Micićem, Petruševom i Nemanjom (Nedovićem), ali neće ih pustiti jer igraju utakmice. Možda će pustiti Petruševa, to sad čekam, taj odgovor".