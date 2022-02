Moram da vas razočaram, sačekaćete da dobijemo 20 razlike! Pešić poslije pobjede progovorio o Petruševu i Miciću

Selektor Srbije Svetislav Pešić je poslije meča sa Slovačkom pozvao javnost da bude što realnija što se tiče nacionalnog tima.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Košarkaši Srbije savladali su Slovačku u meču trećeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. godine, a selektor Svetislav Pešić je poslije meča bio zadovoljan prikazanim na terenu.

"Prvo želim da svom timu kažem bravo jer su igrali sjajan meč i igrali su odbranu konstantno. Počeli su loše u odbrani bez agresivnosti, a onda su bili bolji i pogotovo su igrali dobro na njihova tri najbolja igrača, U prvih 20 minuta imali smo nekih problema da kontrolišemo ofanzivne skokove Slovačke, ali su u drugom dijelu igre uhvatili samo četiri", istakao je on.

Nakon toga je naglasio da je ključ pobjede njegovog tima u 17 izgubljenih lopti rivala.

"Natjerali smo jedan tim koji jako dugo igra zajedno, jedan iskusan tim na 17 izgubljenih lopti i ne samo da sam zadovoljan pobjedom nego i na tome kako je ostvarena pobjeda", dodao je on.

Utakmica je prošla onako kako je i planirano.

"Utakmica je kakvu smo i očekivali, možda ste vi iznenađeni, ali mi nismo. Utakmica je izazovna zbog mnogo povreda i bolesti i zbog toga što nemamo mnogo mogućnosti da pravimo neke velike igre, ali ono što možemo je da damo taj entuzijazam koji karakteriše ovakve ekipe", istakao je Pešić.

Upitan je i za igru novog kapitena nacionalnog tima Marka Jagodića-Kuridže.

"Ono što me čini srećnim je što je Marko odigrao i ove utakmice kao i one u novembru i zaslužio je da mu se da takva čast. Iskoristio je priliku i ofanzivno, ali i defanzivno da isključi njihovog najboljeg igrača Bodžanskog. On ima fantastičnu sezonu i uspjeli smo da ga nekako smirimo u drugom poluvremenu. Imaju i dva izvanredna beka koji su strpljivi i znaju da igraju", dodao je selektor nacionalnog tima.

Na kraju je naglasio da mu je drago što je ekipa odlično reagovala na njegove savjete u poluvremenu.

"Da se previše ne hvalimo, ali mi je stvarno drago kad vidim da ekipa reaguje. Imali smo probleme da zatvorimo njihov skok. Dali smo iz drugog napada 21 koš i to je fantastično. Naravno nismo pobijedili sa 20 razlike, ali je važno kako smo pobijedili. Ušli smo u završnicu bez panike i odigrali smo jednu dobru utakmicu protiv protivnika koji ima kontinuitet, dok smo mi, kao što kažu moji u Pirotu "zbir u trk"", istakao je Pešić.

Naglasio je i da ekipe koje igraju protiv srpskog tima uvijek imaju nevjerovatnu motivaciju.

"Vi mlađi, koji ste rođeni u Srbiji, a ne u Jugoslaviji. Vrlo je važno da se zna da kada mi igramo protiv nekoga, te sve protivničke ekipe, to su zemlje neke za naše jugoslovensko vrijeme ekipe druge ili treće kategorije. Međutim za njih je ogroman izazov da igraju protiv nas i oni su izuzetno motivisani. A jednu motivisanu ekipu je teško slomiti. Vi ste vidjeli koliko su se oni vraćali. I tako će biti i ubuduće protiv nas."

Što se tiče našeg tima, ni košarkašima Srbije nije nedostajalo motivacije.

"Nama ne fali motivacije i to nam je sada najveći kvalitet. Ono što nama nedostaje je zajednički trening, mi smo dva dana trenirali. I onda su došli sa tog kupa, neki su bili povrijeđeni, neki su bili bolesni... Ne žalim se, ne kukam, ali kažem koje su objektivne okolnosti."

Ali je istakao i da svi koji očekuju velike pobjede od ovog tima moraju da sačekaju.

"Moram da vas razočaram, malo ćete čekati da počnemo da pobjeđujemo po 20 razlike. Moraćete i vi da se znojite, da iščekujete i da vam bude lijepo tek na kraju, a ne tokom cijelog meča", istakao je Pešić.

Petrušev je stigao, ali kasno da bi igrao na ovom meču.

"On je došao jutros rano i gledaćemo da ga kroz dva treninga pripremimo za drugi meč. On je vrlo motivisan željan da se dokaže. Mi bismo željeli da ovi evroligaški igrači dođu, ali Zvezda igra 27. i igrači ne mogu da igraju, a Micić koji je trebalo sada da igra se povrijedio i ima povredu ramena", otkrio je selektor.

Na kraju je pohvalio i centre svog tima.

"Ja vjerujem ovoj ekipi. Vjerujem da će i Petrušev da nam pomogne. Koprivica je odigrao izuzetnu utakmicu, pravi je nasljednik svog ćaleta, koji je bio jedan od najboljih ofanzivnih skakača na svijetu. I drago mi je da je on razumio da je centar tu da prvo kontroliše reket i da skida lopte. On je to večeras odradio i sa Koprivom smo zadovoljni kao i sa Duletom. Ristić ima više iskustva, zna da se postavi, to su namazani igrači, a ovi ostali su još zeleni", završio je Pešić.