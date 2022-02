Pešić otkrio, Srbija u ogromnom problemu pred Slovačku: Nemamo 12 zdravih igrača, morate da nas podržite!

Selektor košarkaša Srbije otkrio je da njegov tim ima velike probleme.

Srbija čeka meč sa Slovačnom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023. godine, a selektor Svetislav Pešić se još jednom obratio pred mečeve sa ovom ekipom.

Prvi duel je na programu u petak, a drugi tri dana kasnije, ali neposredno pred meč u Beogradu ekipa ima velike probleme sa povredama.

"Imaćemo jednu veoma zahtjevnu utakmicu, protiv veoma iskusnog tima koji je to pokazao ne samo sada nego i ranije. Mi njih pratimo od ranije, oni su preko ljeta imali pretkvalifikacije i odigrali su sjajnu utakmicu protiv Letonije i praktično u zadnjim sekundama izgubili", podsjetio je Svetislav Pešič pred meč.

Selektor Srbije je istakao da je ovaj tim Slovačke sjajno uigran i iskusan, a da su njegovu ekipu teško pogodile povrede i "bolesti raznih vrsta".

"Oni imaju jednu veliku prednost u odnosu na nas, a to je uigranost koju posjeduju i veliko iskustvo. Kod nas se situacija poprilično promijenila, Od 24 kandidata koje smo zvali, mi smo se sveli na 11 igrača koji su spremni da igraju. Nekoliko igrača je još sa nama koji su pod povredama i bolestima različite vrste. Nadamo se da će se jedan ili dva od njih oporaviti i da niko od ovih 11 neće biti povrijeđen, bolestan. To će od nas zahtjevati dodatni angažman u šta ne sumnjam. Moraćemo da damo maksimum od samog početka. Ovo što smo mogli u ovom kraktom periodu da uradimo uradili smo", naveo je on.

Na kraju je otkrio da su svi oni koji su spremni i zdravi odigrali jedan pripremni meč iza zatvorenih vrata.

"Odigrali smo sinoć utakmicu sa Borcem iz Čačka, trening meč i zahvaljujemo se Borcu što nam je pomogao da se što bolje spremimo za petak. Naravno da mislimo pozitivno i bili bi zahvali da publika dođe da nas podrži i da nam da taj neophodnu podršku jer se stvarno ne nalazimo u sjajnom momentu", zaključio je.