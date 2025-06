"Zašto sam prestao da govorim o Luki": Velika ispovijest Dončićevog oca

Saša Dončić prestao da javno govori o svom sinu Luki. Otkrio je zašto je donio tu odluku.

Izvor: instagram/the_1_dragon

Nekadašnji slovenački košarkaš Saša Dončić (50), otac slovenačkog NBA superstara Luke Dončića (26), ne pojavljuje se često u javnosti i ne želi da komentariše karijeru svog sina.

"Sve je manje-više već bilo rečeno o Luki. Na kraju krajeva, stekao sam utisak da se pojavljuju uvijek ista pitanja. Zašto bih nastavio da se javno eksponiram u tom kontekstu? Luka je odrastao čovjek i ako je neko zainteresovan i ima pitanja, onda bi trebalo da ih postavi njemu", kazao je Dončić senior za "Sport klub".

Da li je sada teže nositi prezime"Dončić" nego prije pet ili 10 godina?

"Lijepo ga je nositi. Top! Vrhunski", odgovorio je Saša Dončić, inače porijeklom sa Kosova i Metohije.

Saša Dončić svjestan je da se njegove riječi o Luki šire brzo, kao što su postali viralni i video-klipovi na kojima se vidi da se Luka "zategao", skinuo kilažu, stekao kondiciju i počeo pripremu za narednu sezonu.

"Sačekajte ga još samo malo"

"Vidio sam snimak, a gledao sam i uživo kako trenira. Očekivane su reakcije na to. Sve što mogu da kažem je da izgleda dobro. U redu je. Za zagrijavanje."

Ako su ti snimci zagrijavanje, kada će nastupiti ono pravo?

"Sačekajte, ljeto je i dalje dugačko. Nemoguće je otkriti odjednom sve karte", ostao je zagonetan Dončić senior, nekada takođe košarkaš i igrač Sloge iz Kraljeva.

Ipak, bez obzira na to koliko pokušava da oslobodi sina svojih javnih komentara, neizbježno je da je sa ogromnom Lukinom popularnošću i Saša u centru pažnje već deceniju.

"Ne volim da pričam o tome, nam ko su mi prijatelji"

Tokom Lukinog odrastanja Dončići su prolazili kroz izazovne trenutke, poput onih u kojima im je prijetio potpuni bankrot.

"Ne volim da pričam o tome i ne želim da ulazim u detalje. Svaki čovjek traži svoje mjesto i sreću pod suncem. Čini to na jedan način ili na drugi. Dobro znam ko su mi prijatelji. Imao sam ih tad, imam ih i sada. Tačno je da su se neka nova vrata takođe otvorila za mene, kao i da sam stekao nova poznanstva", kazao je Slovenac srpskih korijena.

Da li prepoznaje licemjerje i profitere?

"To su oštre riječi za mene. Ponavljam, mnogi ljudi traže svoju sreću i svoju priliku. Tačno je, moj telefon češće zvoni ili me neko vuče za rukav. Nikome ne uskraćujem to pravo i trudim se da 'filtriram' Znam kako da kažem 'Ne'. Na kraju krajeva, naučio sam to."

Dok u svom klubu Iliriji slavi istorijski uspjeh - prvi plasman u regionalnu ABA ligu, Dončić ambiciozno sa kolegama u klubu pristupa novoj sezoni, ali i ni u jednom trenutku ne ispušta iz vida brigu o svom sinu.

"Ne znam odakle te informacije"

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Takođe, Dončić senior demantovao je informaciju da će Luka pomoći Iliriji sa 400.000 evra.

"Ne mogu da utičem na medijske napise. Ne znam ko je započeo te dezinformacije", kazao je Dončić.