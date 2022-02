Aleksa Avramović sa slomljenim nosom u dresu Srbije: Povrijedio se u finalu kupa, ali stigao kod Pešića!

Iako je povrijeđen u meču sa Zvezdom, on će nastupiti za nacionalni tim.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Reprezentacija Srbije se pred mečeve sa Slovačkom okupila u Beogradu, a nakon konferencije za medije na kojoj je selektor Svetislav Pešić govorio o strancima u nacionalnom timu, ali i o kadrovskim problemima.

Jedan od problema za Srbiju je i povreda Alekse Avramovića, Beku Partizana je slomljen nos u finalu Kupa Radivoja Koraća, ali se on ipak odazvao pozivu.

Željko Obradović je poslije finalnog meča pričao o tom detalju, a sada se Avramović pojavio na treningu sa zavijenim nosom.

On će u petak prvi meč protiv Slovačke igrati sa maskom, a sada je preskočio trening da ne bi došlo do nekog nepotrebnog kontakta. Dok su ostali igrači trenirali, on je sjedio pored terena i posmatrao uigravanje našeg tima.